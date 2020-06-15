Полезная программа: ТОП-3 продуктов для молодости и красоты
16 июня в 10:00 на «Интере» выйдет рейтинг «Полезной программы», посвященный тройке лучших cуперфудов – продуктов натурального происхождения, которые покрывают максимум потребностей организма в питательных веществах
Ягоды годжи, семена чиа, спирулина – этими суперфудами сегодня уже никого не удивишь. Однако обычные орехи, гранат и гречка, оказывается, не менее полезны, хотя стоят в разы дешевле. В этих продуктах – высокая концентрация витаминов, нутриентов, минералов, органических кислот и антиоксидантов. Они заряжают нас энергией и укрепляют здоровье. В чем секрет их эффективности?
«Эти продукты – одни из лучших в списке самых доступных суперфудов, – рассказывает диетолог Борис Скачко. – Орехи, например, – источник полезных жиров и минералов. Они повышают уровень антиоксидантов в крови, снижают риск появления атеросклероза и имеют противовоспалительные свойства. Гречку приравнивают к суперфуду, поскольку насыщение после нее происходит мгновенно, при этом ощущение сытости остается на длительное время. Из всех злаков гречка – незаменимый источник железа и антиоксидантов, поэтому ее рекомендуют включать в рацион всем, кто болеет анемией. И, наконец, незаменимый источник витаминов и антиоксидантов – гранат! Он повышает уровень гемоглобина, регулирует пищеварение, а также очень важен для здоровья сердца. Добавьте в свой рацион эти продукты и будьте здоровы!»