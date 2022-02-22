Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.02.2022)

15 февраля в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу поделятся секретами идеального шкафа и расскажут, как разложить вещи так, чтобы они не терялись и не нужно было тратить время на глажку. Объяснят, как укротить в себе шопоголика и избежать спонтанных покупок. Покажут, как самостоятельно покрасить волосы и остаться довольным результатом. Научат правильно определять свой размер, а также – готовить оригинальный омлет с начинкой.

Новый выпуск Полезной программы от 15.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua.