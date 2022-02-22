Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.02.2022)

22 февраля 2022 15:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.02.2022)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.02.2022)
пресс-служба канала Интер

16 февраля в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы:  эксперты шоу покажут, на что обращать внимание при выборе современного телевизора. Расскажут, как можно экономить электроэнергию в быту. Зрители научатся правильно ухаживать за джинсами, чтобы они не теряли цвет при стирке и не садились. Услышат полезные советы о том, какого домашнего любимца выбрать ребенку, чтобы за ним было несложно ухаживать. А также научатся готовить оригинальное итальянское блюдо – «Гречотто с грибами».

Новый выпуск Полезной программы от 16.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua.

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