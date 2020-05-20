От каких продуктов важно отказаться после тренировки: ТОП-5 табу
Питание "до" и "после" тренировки - важный аспект, который поможет вам похудеть или испортит все результаты, которых вы достигли.
Кофеин
Вы уже наверняка слышали о вреде молочных продуктов. Но все же продолжаете пить кофе с молоком до и после тренировки. Однако именно этот кофе провоцирует образование целлюлита на ваших ногах и ягодицах. Также кофе быстро обезвоживает организм, что приводит к потере жидкости и истощению. Лучше замените его на обычную воду либо домашний лимонад.
Жареное и жирное
Сладкие напитки
Это касается газировок, соком и даже коктейлей. Эти напитки провоцируют резкий скачок сахара в крови. А значит, вы не только сведете ваши результаты тренировки к нулю, но еще и дополните ситуацию лишними сантиметрами на боках. Чтобы не переживать за это, обязательно пейте после тренировки белковый коктейль. Он отлично восстановит ваши силы и поможет построению мышц.
Сырые овощи и фрукты
Они не восполнят вашу потерянную энергию. А вот разжечь аппетит вполне могут. После тренировки лучше отказаться от подобного вида перекуса. Либо добавлять овощи к белковой пище - яйцам, курице и фасоли.
Энергетический батончик
Все спортивные батончики - обычный маркетинговый ход. Многие, конечно, утверждают, что он безоговорочно полезен. На самом деле, в нем содержится сахара куда больше, чем в миске свежей малины. Не ведитесь на дешевый пиар.
Напомним,
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