От каких продуктов важно отказаться после тренировки: ТОП-5 табу

20 мая 2020 11:30 Антонина Старовойт
От каких продуктов важно отказаться после тренировки: ТОП-5 табу
От каких продуктов важно отказаться после тренировки: ТОП-5 табу
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Питание "до" и "после" тренировки - важный аспект, который поможет вам похудеть или испортит все результаты, которых вы достигли.

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Дело в том, что наш организм в этом плане похож на машину. До тренировки ему необходимо топливо, чтобы полноценно работать и тренироваться наше тело. А вот после тренировки вы часто допускаете ошибку, когда думаете, что из-за отработанного времени в зале можете позволить себе все, что захотите. 

Кофеин 

Вы уже наверняка слышали о вреде молочных продуктов. Но все же продолжаете пить кофе с молоком до и после тренировки. Однако именно этот кофе провоцирует образование целлюлита на ваших ногах и ягодицах. Также кофе быстро обезвоживает организм, что приводит к потере жидкости и истощению. Лучше замените его на обычную воду либо домашний лимонад. 

Жареное и жирное 

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Эти продукты питания совсем не лучший способ для восполнения потерянных калорий. При помощи жаренной еды вы только усугубите свое здоровье. Особенно плохо жареное влияет на наши сосуды, нервную систему и холестерин в крови. Если уж очень хочется чего-то сытного, сделайте себе дома салат из курицы из овощей. 

Сладкие напитки 

Это касается газировок, соком и даже коктейлей. Эти напитки провоцируют резкий скачок сахара в крови. А значит, вы не только сведете ваши результаты тренировки к нулю, но еще и дополните ситуацию лишними сантиметрами на боках. Чтобы не переживать за это, обязательно пейте после тренировки белковый коктейль. Он отлично восстановит ваши силы и поможет построению мышц. 

Сырые овощи и фрукты 

Они не восполнят вашу потерянную энергию. А вот разжечь аппетит вполне могут. После тренировки лучше отказаться от подобного вида перекуса. Либо добавлять овощи к белковой пище - яйцам, курице и фасоли. 

Энергетический батончик 

Все спортивные батончики - обычный маркетинговый ход. Многие, конечно, утверждают, что он безоговорочно полезен. На самом деле, в нем содержится сахара куда больше, чем в миске свежей малины. Не ведитесь на дешевый пиар. 

Напомним, 

 

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