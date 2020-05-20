От каких продуктов важно отказаться после тренировки: ТОП-5 табу

Питание "до" и "после" тренировки - важный аспект, который поможет вам похудеть или испортит все результаты, которых вы достигли.

Кофеин

Дело в том, что наш организм в этом плане похож на машину. До тренировки ему необходимо топливо, чтобы полноценно работать и тренироваться наше тело. А вот после тренировки вы часто допускаете ошибку, когда думаете, что из-за отработанного времени в зале можете позволить себе все, что захотите.

Вы уже наверняка слышали о вреде молочных продуктов. Но все же продолжаете пить кофе с молоком до и после тренировки. Однако именно этот кофе провоцирует образование целлюлита на ваших ногах и ягодицах. Также кофе быстро обезвоживает организм, что приводит к потере жидкости и истощению. Лучше замените его на обычную воду либо домашний лимонад.

Жареное и жирное

Сладкие напитки

Эти продукты питания совсем не лучший способ для восполнения потерянных калорий. При помощи жаренной еды вы только усугубите свое здоровье. Особенно плохо жареное влияет на наши сосуды, нервную систему и холестерин в крови. Если уж очень хочется чего-то сытного, сделайте себе дома салат из курицы из овощей.

Это касается газировок, соком и даже коктейлей. Эти напитки провоцируют резкий скачок сахара в крови. А значит, вы не только сведете ваши результаты тренировки к нулю, но еще и дополните ситуацию лишними сантиметрами на боках. Чтобы не переживать за это, обязательно пейте после тренировки белковый коктейль. Он отлично восстановит ваши силы и поможет построению мышц.

Сырые овощи и фрукты

Они не восполнят вашу потерянную энергию. А вот разжечь аппетит вполне могут. После тренировки лучше отказаться от подобного вида перекуса. Либо добавлять овощи к белковой пище - яйцам, курице и фасоли.

Энергетический батончик

Все спортивные батончики - обычный маркетинговый ход. Многие, конечно, утверждают, что он безоговорочно полезен. На самом деле, в нем содержится сахара куда больше, чем в миске свежей малины. Не ведитесь на дешевый пиар.

Напомним,