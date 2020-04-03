ТОП-5 причин отказаться от кофе

Кофе, конечно, бодрит, но все же не такой безобидный, как вы могли думать.

Организм начнет лучше усваивать витамины

Сегодня самое время узнать о пяти причинах, почему стоит отказаться от потребления кофе просто здесь и сейчас.

Кофеин нейтрализует витамин В, уменьшает содержание в организме железа, калия, цинка, кальция. А одна чашка в 150 мл тормозит усвоение кальция на целых три часа. Более того, кофеин вымывает из организма кальций, и в результате злоупотребления кофе кости становятся хрупкими.

Вы сможете похудеть

Вы повысите иммунитет

Кофеин активно воздействует на кортизол - гормон стресса. Когда у нас повышен кортизол, наш вес стоит на месте либо наоборот растет. Исправить эту ситуацию можно заменив кофе на травяной чай или в крайнем случае какао.

Кофеин — не самый лучший друг нашей иммунной системы из-за щитовидной железы. Ограниченная производительность щитовидной железы приводит к ослаблению иммунитета, что становится причиной болезней. Попробуйте отказаться хотя бы на неделю от кофе и понаблюдайте за своим самочувствием.

Вы забудете о проблемах с печенью

Печень так же сильно остро реагирует на поступающий кофеин. Чаще всего она просто не усваивает кофеин. В следствие чего замедляется ее метаболизм, что приводит к хроническим заболеваниям.

Вы почувствуете себя сексуальнее

Удивлены? А зря! Кофеин прямо влияет на работу нашей щитовидной железы. А наша железа регулирует либидо и женскую энергию. Так что, как только вы перестанете оказывать давление на щитовидную железу кофеином, вы заметите улучшения в сексуальной жизни.

Напомним,