ТОП-5 причин отказаться от кофе

3 апреля 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 причин отказаться от кофе
ТОП-5 причин отказаться от кофе
pixabay.com

Кофе, конечно, бодрит, но все же не такой безобидный, как вы могли думать.

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Сегодня самое время узнать о пяти причинах, почему стоит отказаться от потребления кофе просто здесь и сейчас. 

Организм начнет лучше усваивать витамины 

Кофеин нейтрализует витамин В, уменьшает содержание в организме железа, калия, цинка, кальция. А одна чашка в 150 мл тормозит усвоение кальция на целых три часа. Более того, кофеин вымывает из организма кальций, и в результате злоупотребления кофе кости становятся хрупкими.

Вы сможете похудеть

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Кофеин активно воздействует на кортизол - гормон стресса. Когда у нас повышен кортизол, наш вес стоит на месте либо наоборот растет. Исправить эту ситуацию можно заменив кофе на травяной чай или в крайнем случае какао. 

Вы повысите иммунитет 

Кофеин — не самый лучший друг нашей иммунной системы из-за щитовидной железы. Ограниченная производительность щитовидной железы приводит к ослаблению иммунитета, что становится причиной болезней. Попробуйте отказаться хотя бы на неделю от кофе и понаблюдайте за своим самочувствием. 

Вы забудете о проблемах с печенью

Печень так же сильно остро реагирует на поступающий кофеин. Чаще всего она просто не усваивает кофеин. В следствие чего замедляется ее метаболизм, что приводит к хроническим заболеваниям. 

Вы почувствуете себя сексуальнее 

Удивлены? А зря! Кофеин прямо влияет на работу нашей щитовидной железы. А наша железа регулирует либидо и женскую энергию. Так что, как только вы перестанете оказывать давление на щитовидную железу кофеином, вы заметите улучшения в сексуальной жизни.

Напомним, 

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