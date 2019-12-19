Что о вас говорит ваш любимый кофейный напиток?

19 декабря 2019 11:00 Антонина Старовойт
Что о вас говорит ваш любимый кофейный напиток?
Что о вас говорит ваш любимый кофейный напиток?
pixabay.com

Читать людей очень просто. Достаточно просто обращать внимание на их пищевые привычки и питьевые предпочтения.

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Сегодня мы расскажем о том, что о вас скажет ваш любимый утренний кофе. Приготовьтесь!

Эспрессо 

Очень часто эспрессо указывает на такие качества, как лидерство и целеустремленность. Такие люди четко знают, чего хотят и не остановятся ни перед чем для достижения своей цели. 

Американо 

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Эспрессо, разбавленный кипятком, обычно предпочитают прямолинейные люди. Зачастую они предпочитают простые вещи и стремятся к минимализму во всех сферах своей жизни. Будьте осторожны: хоть они и тихие, но изредка становятся капризными. 

Капучино 

Любители капучино часто выделяются своей творческой жилкой. В то же время они предпочитают контролировать ситуацию и нередко доходят до навязчивости. Таким творческим натурам легко находить друзей, но очень часто они быстро "остывают". 

Латте

Если вы предпочитаете молоко кофе в напитке, то у вас точно присутствует большое желание внимания к себе. В то же время такие люди часто выделяются своей нерешительностью, когда речь доходит до действий. 

Напомним, 

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