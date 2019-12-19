Что о вас говорит ваш любимый кофейный напиток?
Читать людей очень просто. Достаточно просто обращать внимание на их пищевые привычки и питьевые предпочтения.
Эспрессо
Очень часто эспрессо указывает на такие качества, как лидерство и целеустремленность. Такие люди четко знают, чего хотят и не остановятся ни перед чем для достижения своей цели.
Американо
Капучино
Любители капучино часто выделяются своей творческой жилкой. В то же время они предпочитают контролировать ситуацию и нередко доходят до навязчивости. Таким творческим натурам легко находить друзей, но очень часто они быстро "остывают".
Латте
Если вы предпочитаете молоко кофе в напитке, то у вас точно присутствует большое желание внимания к себе. В то же время такие люди часто выделяются своей нерешительностью, когда речь доходит до действий.
Напомним,