Сахарный перебор: ТОП-4 продукта, которые могут вызвать диабет

23 марта 2020 13:00 Антонина Старовойт
Сахарный перебор: ТОП-4 продукта, которые могут вызвать диабет
Сахарный перебор: ТОП-4 продукта, которые могут вызвать диабет
pixabay.com

Если вы думали, что с диабетом люди рождаются, то мы вынуждены вас разочаровать.

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Диабет вполне спокойно можно приобрести в любом возрасте. А виной всему эти пять продуктов. 

Белый рис

Употребление белого риса через день или 4-5 раз в неделю способствует возникновению диабета II типа. Белый рис содержит в себе минимальные запасы клетчатки и много глюкозы, которая сразу же резко попадает в наш организм. Чтобы предотвратить возможность развития заболевания, белый рис лучше периодически заменять на бурый или красный: такие виды гораздо полезней. 

Молоко

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Диетологи рекомендуют исключить молоко из рациона взрослых и ограничить у детей. Дело в том, что молоко из-за своей жирности может способствовать инсулиновой недостаточности. Врачи советуют выбирать продукты с более низкой жирностью, которые более мягко воздействуют на организм. 

Переработанное мясо

Чтобы не быть жертвой диабета, стоит забыть о сосисках и колбасах. Если есть их каждый день, в организме постепенно возникнет нехватка инсулина, и риск развития сахарного диабета повысится чуть ли не вдвое. 

Мучные изделия 

Большинство мучных изделий изготавливается из рафинированной муки. Как правило, такие продукты быстро перевариваются и приводят к скачку сахара. Примерно так же влияют на наш сахар и макароны из некачественных сортов муки. Замените дешевую выпечку и пасту на более дорогую, чтобы обезопасить себя и свой организм. 

Напомним, 

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