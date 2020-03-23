Сахарный перебор: ТОП-4 продукта, которые могут вызвать диабет

Если вы думали, что с диабетом люди рождаются, то мы вынуждены вас разочаровать.

Белый рис

Диабет вполне спокойно можно приобрести в любом возрасте . А виной всему эти пять продуктов.

Употребление белого риса через день или 4-5 раз в неделю способствует возникновению диабета II типа. Белый рис содержит в себе минимальные запасы клетчатки и много глюкозы, которая сразу же резко попадает в наш организм. Чтобы предотвратить возможность развития заболевания, белый рис лучше периодически заменять на бурый или красный: такие виды гораздо полезней.

Молоко

Переработанное мясо

Диетологи рекомендуют исключить молоко из рациона взрослых и ограничить у детей. Дело в том, что молоко из-за своей жирности может способствовать инсулиновой недостаточности. Врачи советуют выбирать продукты с более низкой жирностью, которые более мягко воздействуют на организм.

Чтобы не быть жертвой диабета, стоит забыть о сосисках и колбасах. Если есть их каждый день, в организме постепенно возникнет нехватка инсулина, и риск развития сахарного диабета повысится чуть ли не вдвое.

Мучные изделия

Большинство мучных изделий изготавливается из рафинированной муки. Как правило, такие продукты быстро перевариваются и приводят к скачку сахара. Примерно так же влияют на наш сахар и макароны из некачественных сортов муки. Замените дешевую выпечку и пасту на более дорогую, чтобы обезопасить себя и свой организм.

Напомним,