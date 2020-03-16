Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости

Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости

Поклонники с трудом узнают их на улице!

Дженис Дикинсон

В прошлом популярная модель и фотограф, которая успела засветиться на обложках Harper’s Bazaar, Glamour, Cosmopolitan и многих других.

Сейчас Дженис 64 года, она утверждает, что люди не видят в ней бывшую звезду в повседневной жизни.

Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости / открытый источник

Кирсти Элли

Многие узнали о Кирсти после премьеры ситкома «Веселая компания». Но несмотря на популярность шоу, она не смогла построить интересную карьеру.

После закрытия сериала «Салон Вероники» Кирсти начала страдать от лишнего веса, в 2011 году сумела взять себя в руки и похудеть на 30 килограммов.

Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости / открытый источник

Оззи Осборн

Известный во всем мире певец и музыкант, основатель Black Sabbath, считается неофициальным «Крестным отцом хэви-метала».

На восьмом десятке он все еще выступает на сцене.

Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости / открытый источник

Эдвард Фарлонг

Актер еще в юности стал известным на весь мир после роли Джона Коннора в фильме «Терминатор».

Критики не сомневались, что Голливуд пополнила еще одна звезда первой величины, однако затем Эдвард получал лишь эпизодические роли в неизвестных фильмах, и существенно прибавил в весе.

Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости / открытый источник

Напомним,