Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости

16 марта 2020 22:00 Алла Лысак
Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости
Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости
кадр из фильма

Поклонники с трудом узнают их на улице!

Дженис Дикинсон

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В прошлом популярная модель и фотограф, которая успела засветиться на обложках Harper’s Bazaar, Glamour, Cosmopolitan и многих других. 

Сейчас Дженис 64 года, она утверждает, что люди не видят в ней бывшую звезду в повседневной жизни.

Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости / открытый источник

Кирсти Элли

Многие узнали о Кирсти после премьеры ситкома «Веселая компания». Но несмотря на популярность шоу, она не смогла построить интересную карьеру.

После закрытия сериала «Салон Вероники» Кирсти начала страдать от лишнего веса, в 2011 году сумела взять себя в руки и похудеть на 30 килограммов. 

Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости / открытый источник

Оззи Осборн 

Известный во всем мире певец и музыкант, основатель Black Sabbath, считается неофициальным «Крестным отцом хэви-метала».

На восьмом десятке он все еще выступает на сцене.

Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости / открытый источник

Эдвард Фарлонг

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Актер еще в юности стал известным на весь мир после роли Джона Коннора в фильме  «Терминатор».

Критики не сомневались, что Голливуд пополнила еще одна звезда первой величины, однако затем Эдвард получал лишь эпизодические роли в неизвестных фильмах, и существенно прибавил в весе. 

Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости / открытый источник

Напомним,

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