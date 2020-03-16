Звезды, которые с возрастом изменились до неузнаваемости
Поклонники с трудом узнают их на улице!
Дженис Дикинсон
Сейчас Дженис 64 года, она утверждает, что люди не видят в ней бывшую звезду в повседневной жизни.
Кирсти Элли
Многие узнали о Кирсти после премьеры ситкома «Веселая компания». Но несмотря на популярность шоу, она не смогла построить интересную карьеру.
После закрытия сериала «Салон Вероники» Кирсти начала страдать от лишнего веса, в 2011 году сумела взять себя в руки и похудеть на 30 килограммов.
Оззи Осборн
Известный во всем мире певец и музыкант, основатель Black Sabbath, считается неофициальным «Крестным отцом хэви-метала».
На восьмом десятке он все еще выступает на сцене.
Эдвард Фарлонг
Критики не сомневались, что Голливуд пополнила еще одна звезда первой величины, однако затем Эдвард получал лишь эпизодические роли в неизвестных фильмах, и существенно прибавил в весе.
Напомним,