Жена звезды «Сумерек» потеряла ребенка на шестом месяце беременности

В этом году жизнь Келлана Латса должна была заиграть новыми красками.

Вместе со своей супругой Бриттани Гонсалес звезда фильма «Сумерек» готовился к рождению первенца – долгожданной дочки. Однако в феврале в их семье произошло горе.

Перебывавшая на шестом месяце беременности Гонсалес потеряла ребенка. Малышка умерла прямо в утробе матери.

Несмотря на то, что на протяжении шести месяцев беременность Бриттани протекала стабильно, в начале февраля состояние женщины ухудшилось.

Чтобы спасти ей жизнь, жену Келлана пришлось срочно оперировать. О случившейся трагедии пара сообщила на своих страницах в Инстаграм.

Актриса Бриттани Гонсалес / instagram.com/brittanylynnlutz

Сейчас Латс и Гонсалес пытаются оправиться после произошедшего. В своем микроблоге женщина даже опубликовала пост, в котором обратилась к своей неродившейся дочери.

Девочка, это была огромная честь и большое удовольствие быть твоей мамой последние шесть месяцев. Я была так счастлива видеть твое маленькое личико на мониторе во время УЗИ и чувствовать твои шевеления внутри, – пишет Гонсалес. – Я не знаю, почему это случилось, но я успокаиваю себя тем, что ты никогда не испытаешь боли, а твое сердце никто никогда не разобьет. Ты сейчас в руках Иисуса, и однажды мы встретимся с тобой по-настоящему – на небесах.

Напомним,