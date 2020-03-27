3 мифа о продуктах, которые помогут похудеть: как нас всех обманывают

27 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
3 мифа о продуктах, которые помогут похудеть: как нас всех обманывают
3 мифа о продуктах, которые помогут похудеть: как нас всех обманывают
pixabay.com

Взрослым часто свойственно верить в сказки, что потребление какого-то продукта поможет им моментально прийти в форму.

Читайте также3 мифа о продуктах, которые помогут похудеть: как нас всех обманывают
На самом же деле, чаще всего тут немалая доля маркетологов, которые навевают потребителю мысли о том или ином продукте. Так на самом ли деле так полезны те продукты, о которых так много говорят? Сейчас мы попробуем разобраться. 

Авокадо

О его пользе не слышал только глухой. И да, действительно авокадо положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Но его главная проблема - его высокая калорийность. Один фрукт содержит в себе 240 калорий. Это сопоставимо с шоколадный батончиком. 

Капуста

Читайте такжеТОП-5 продуктов, которые поднимут настроение на карантине (и сохранят фигуру)
Не обделяют вниманием и капусту. Фанаты здорового образа жизни с удовольствием перечисляют содержащиеся в ней антиоксиданты, клетчатку, витамины, железо и прочие полезные вещества. Но множество овощей содержат в себе те же полезные вещества. На самом деле, на пользу овощей влияет грунт, на котором они были выращены   . И тут уже нельзя называть брокколи лидеров среди всех. Скорее нужно говорить людям в принципе о пользе всех овощей, а не отдельно взятой капусты. 

Гранатовый сок

Его еще часто назначают беременным при низком гемоглобине. Но на данный момент, нет никаких причин утверждать, что регулярное употребление гранатового сока приносит больше пользы, чем банальный салат из свежих овощей в ежедневном рационе.

Напомним, 

Облако тегов

еда советы продукты полезное питание

Материалы по теме

Что делать на карантине: 5 необычных идей
Lifestyle

Что делать на карантине: 5 необычных идей
Как наладить женское здоровье: ТОП-5 продуктов
ЗОЖ

Как наладить женское здоровье: ТОП-5 продуктов
5 психологических причин лишнего веса
Психология

5 психологических причин лишнего веса
Что смотреть по ТВ 27 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Анонсы на ТВ

Что смотреть по ТВ 27 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK