3 мифа о продуктах, которые помогут похудеть: как нас всех обманывают

3 мифа о продуктах, которые помогут похудеть: как нас всех обманывают

Взрослым часто свойственно верить в сказки, что потребление какого-то продукта поможет им моментально прийти в форму.

Авокадо

На самом же деле, чаще всего тут немалая доля маркетологов, которые навевают потребителю мысли о том или ином продукте . Так на самом ли деле так полезны те продукты, о которых так много говорят? Сейчас мы попробуем разобраться.

О его пользе не слышал только глухой. И да, действительно авокадо положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Но его главная проблема - его высокая калорийность. Один фрукт содержит в себе 240 калорий. Это сопоставимо с шоколадный батончиком.

Капуста

Гранатовый сок

Не обделяют вниманием и капусту. Фанаты здорового образа жизни с удовольствием перечисляют содержащиеся в ней антиоксиданты, клетчатку, витамины, железо и прочие полезные вещества. Но множество овощей содержат в себе те же полезные вещества. На самом деле, на пользу овощей влияет грунт, на котором они были выращены . И тут уже нельзя называть брокколи лидеров среди всех. Скорее нужно говорить людям в принципе о пользе всех овощей, а не отдельно взятой капусты.

Его еще часто назначают беременным при низком гемоглобине. Но на данный момент, нет никаких причин утверждать, что регулярное употребление гранатового сока приносит больше пользы, чем банальный салат из свежих овощей в ежедневном рационе.

Напомним,