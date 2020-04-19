Никита Добрынин показал, в какой необычной позе тренирует свое тело с возлюбленной
Парочке не приходится скучать на самоизоляции.
Но на этом интересные занятия Никиты и Даши не заканчиваются. Оказывается, пара еще и занимается вместе спортом в домашних условиях. Телеведущий придумал оригинальную тренировку, которую продемонстрировал на видео в Instagram.
Молодые люди обошлись без гантелей и других приспособлений, так как в качестве тренажера и дополнительного веса использовали друг друга.
Оставаться в отличной форме на карантине просто. Вот моя программа: берем любимую девушку, импровизируем. Как бы назвать эту тренировку?‒ поинтересовался шоумен.
Напомним,