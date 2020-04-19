Никита Добрынин показал, в какой необычной позе тренирует свое тело с возлюбленной

Парочке не приходится скучать на самоизоляции.

Экс-холостяк Никита Добрынин знает, чем развлечь себя и невесту Дашу Квиткову в непростое время карантина. Пара устраивает домашние фотосессии, снимает смешные ролики для соцсетей, вместе готовит и смотрит сериалы. А недавно влюбленные завели еще и котенка по кличке Каспер, который также не дает им скучать.

Но на этом интересные занятия Никиты и Даши не заканчиваются. Оказывается, пара еще и занимается вместе спортом в домашних условиях. Телеведущий придумал оригинальную тренировку, которую продемонстрировал на видео в Instagram.

Молодые люди обошлись без гантелей и других приспособлений, так как в качестве тренажера и дополнительного веса использовали друг друга.

Оставаться в отличной форме на карантине просто. Вот моя программа: берем любимую девушку, импровизируем. Как бы назвать эту тренировку?

‒ поинтересовался шоумен.

Фолловеры, не прошли мимо такого провокационного поста и включили фантазию: «Провокатор», «Кто сверху ‒ тот и рулит», «Акробаты», «Почти камасутра», «Тренировка 69».

Напомним,