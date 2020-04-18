Алена Шоптенко показала вальс с годовалым сыном: как трогательно

Звезда «Танці з зірками» порадовала поклонников чувственным видео со своим сыном.

Хореограф Алена Шоптенко показала, как тренируется перед онлайн-уроками с подписчиками. Компанию молодой маме составляет ее годовалый сын Алексей.

В трогательном видеоролике знаменитость репетирует вальс с ребенком на руках. Малыш завороженно смотрит на маму, кружась в танце. Судя по всему, ему нравятся такие репетиции.

В подписи к публикации звезда вспомнила забавную историю со времен, когда начинала свою карьеру.

Когда мне было лет 14 и я попала на самый престижный конкурс по бальным танцам ‒ Блэкпул, тренер рассказал мне, что в Англии есть закон, который обязывал женщин уметь танцевать вальс. Представляете? Женщины должны были уметь танцевать на законодательном уровне. Это же так серьезно! С тех пор прошло много лет, в Google подтверждение существования этого закона я так и не нашла, но вальс танцевать все же научилась,

– написала Шоптенко.

Кроме того, артистка призвала всех присоединятся к ее онлайн-тренировкам в Instagram и обязательно научится танцевать вальс. Именно этот танец, по ее мнению, многим в жизни может пригодиться:

Вальс считается королем танцев, и неплохо было бы уметь его танцевать! Поверьте, большая вероятность, что именно этот танец вам в жизни пригодится. Ну, а если вы уже танцевали вальс на последнем звонке или выпускном, то, уверена, вам будет приятно его вспомнить.

Напомним,