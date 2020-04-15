В поисках витамина D: что съесть, чтобы восполнить его запасы

15 апреля 2020 15:30 Антонина Старовойт
В поисках витамина D: что съесть, чтобы восполнить его запасы
В поисках витамина D: что съесть, чтобы восполнить его запасы
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Витамин D - один из наиболее важных в нашем организме. Особенно - для женского. Ведь он не только регулирует менструальный цикл, но и помогает его восстановить.

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Именно поэтому вам необходимо тщательно отслеживать его баланс в вашем организме и регулярно его восполнять. Сегодня мы расскажем, где его можно найти и почему ни в коем случае нельзя пренебрегать этим витамином. 

Яичный желток 

Многие сетуют на то, что в желтках содержится много холестерина, который закупоривает наши сосуды. По факту, яичный желток можно назвать "жидким золотом". Ведь именно он полезен не только для певцов и их голосовых связок, но и для нашего общего самочувствия. Хотите чистую и сияющую кожу? Тогда отдайте предпочтение желтку в яйце. 

Сливочное масло 

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Сливочное масло - источник полезных насыщенных жиров. Главное - не переборщить с ним. Съедайте до 10 граммов масла в день - таким образом вы сможете поддерживать уровень витамина D на необходимом уровне. 

Овсянка 

Не удивляйтесь. В овсянке тоже содержится витамин D. И хоть в ней их и не так много как в рыбе или яйцах, злаковая каша может стать отличным стартом для дня и помочь собрать не только энергию, но и минимальные запасы необходимого витамина. 

Печень трески 

Печень трески - отличный способ восполнить свои запасы витамином D. Попробуйте добавить ее в свой ежедневный ужин. Вы увидите, как уже через пару недель ваша кожа начнет блистать. 

Напомним, 

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