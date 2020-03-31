Женское здоровье: какие продукты нельзя есть во время критических дней
Критические дни и так не самый лучший период в жизни девушки. А едой мы можем только усугубить наше состояние.
Молочные продукты и яйца
Дело в том, что сыр, молоко, яйца, сливки, сыр и другие продукты, в которых присутствует кальций, не позволяют поглощаться необходимому нам магнию и усиливают менструальную боль.
Кофеин
Алкоголь
Даже не во время критических дней употреблять алкоголь не лучшая идея, а при менструации - просто ужаснейшая. Дело в том, что алкоголь влияет на женский организм крайне негативно, подавляя все женские репродуктивные и гормональные функции. Именно поэтому боль после выпитого вина может только усилиться. А в некоторых случаях алкоголь даже может провоцировать бессонницу у девушек.
Газированные напитки
Как в случае и с алкоголем, их потребление в принципе сомнительны в своем качестве. А вот фосфаты, которые находятся в вашей любимой кока-коле, препятствуют усвоению железа, которое вы теряете вместе с кровью.
Напомним,