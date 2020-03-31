Женское здоровье: какие продукты нельзя есть во время критических дней

Женское здоровье: какие продукты нельзя есть во время критических дней

Критические дни и так не самый лучший период в жизни девушки. А едой мы можем только усугубить наше состояние.

Молочные продукты и яйца

Сегодня мы расскажем, какие продукты не стоит потреблять во время менструации. Берите на заметку!

Дело в том, что сыр, молоко, яйца, сливки, сыр и другие продукты, в которых присутствует кальций, не позволяют поглощаться необходимому нам магнию и усиливают менструальную боль.

Кофеин

Алкоголь

Сюда входят и чаи, и кофе, и даже какао. Связано это прежде всего с тем, что кофеин влияет на женское настроение и может спровоцировать вспышки агрессии. Помимо этого, он может стать причиной болей в груди. Так же он оказывает психологическое воздействие и усиливает чувство тревоги во время "этих дней".

Даже не во время критических дней употреблять алкоголь не лучшая идея, а при менструации - просто ужаснейшая. Дело в том, что алкоголь влияет на женский организм крайне негативно, подавляя все женские репродуктивные и гормональные функции. Именно поэтому боль после выпитого вина может только усилиться. А в некоторых случаях алкоголь даже может провоцировать бессонницу у девушек.

Газированные напитки

Как в случае и с алкоголем, их потребление в принципе сомнительны в своем качестве. А вот фосфаты, которые находятся в вашей любимой кока-коле, препятствуют усвоению железа, которое вы теряете вместе с кровью.

Напомним,