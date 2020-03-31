Женское здоровье: какие продукты нельзя есть во время критических дней

31 марта 2020 11:30 Антонина Старовойт
Женское здоровье: какие продукты нельзя есть во время критических дней
Женское здоровье: какие продукты нельзя есть во время критических дней
pixabay.com

Критические дни и так не самый лучший период в жизни девушки. А едой мы можем только усугубить наше состояние.

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Сегодня мы расскажем, какие продукты не стоит потреблять во время менструации. Берите на заметку!

Молочные продукты и яйца 

Дело в том, что сыр, молоко, яйца, сливки, сыр и другие продукты, в которых присутствует кальций, не позволяют поглощаться необходимому нам магнию и усиливают менструальную боль.

Кофеин 

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Сюда входят и чаи, и кофе, и даже какао. Связано это прежде всего с тем, что кофеин влияет на женское настроение и может спровоцировать вспышки агрессии. Помимо этого, он может стать причиной болей в груди. Так же он оказывает психологическое воздействие и усиливает чувство тревоги во время "этих дней". 

Алкоголь 

Даже не во время критических дней употреблять алкоголь не лучшая идея, а при менструации - просто ужаснейшая. Дело в том, что алкоголь влияет на женский организм крайне негативно, подавляя все женские репродуктивные и гормональные функции. Именно поэтому боль после выпитого вина может только усилиться. А в некоторых случаях алкоголь даже может провоцировать бессонницу у девушек. 

Газированные напитки 

Как в случае и с алкоголем, их потребление в принципе сомнительны в своем качестве. А вот фосфаты, которые находятся в вашей любимой кока-коле, препятствуют усвоению железа, которое вы теряете вместе с кровью. 

Напомним, 

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