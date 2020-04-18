Тина Кароль с сыном показали, как готовятся к Пасхе

Самоизоляция ‒ не повод скучать!

В преддверии самого светлого и доброго праздника весны певица Тина Кароль подготовила сюрприз для своих поклонников. Знаменитость в своем загородном доме вместе с сыном Вениамином вышли в прямой эфир утреннего шоу «Сніданок з 1+1» и показали, как в их семье проходит подготовка к Пасхе.

Знаменитость провела мастер-класс, показав, как можно из салфетки и яйца сделать пасхального кролика, а из яичной скорлупы ‒ свечу. Декор для украшения и сервировки стола помогал ей делать 11-летний сын Веня.

Кадр с сыном знаменитость подписала очень трогательно: «Моя гордость». А также поздравила всю Украину с наступающим праздником, пожелав, в такой непростой период, любить друг друга, не ругаться и помнить, что семья ‒ самое ценное.

Лайфхаки Тины Кароль пришлись по душе ее поклонникам. Они тут же устроили флешмоб в Instagram, выставляя свои пасхальные поделки и отмечая артистку.

Напомним,