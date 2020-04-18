Тина Кароль с сыном показали, как готовятся к Пасхе
Самоизоляция ‒ не повод скучать!
Знаменитость провела мастер-класс, показав, как можно из салфетки и яйца сделать пасхального кролика, а из яичной скорлупы ‒ свечу. Декор для украшения и сервировки стола помогал ей делать 11-летний сын Веня.
Кадр с сыном знаменитость подписала очень трогательно: «Моя гордость». А также поздравила всю Украину с наступающим праздником, пожелав, в такой непростой период, любить друг друга, не ругаться и помнить, что семья ‒ самое ценное.
Напомним,
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