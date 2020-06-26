Как ускорить обмен веществ: ТОП-5 продуктов, которые запустят ваш метаболизм

26 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как ускорить обмен веществ: ТОП-5 продуктов, которые запустят ваш метаболизм
Как ускорить обмен веществ: ТОП-5 продуктов, которые запустят ваш метаболизм
burst.shopify.com

Ускорить обмен веществ в домашних условиях - не проблема. Весь корень зла обычно кроется в питании.

Читайте такжеГде найти белок, кроме яиц и мяса: ТОП-5 продуктов
Именно поэтому стоит обратить и уделить пристальное внимание именно этому аспекту вашей жизни. Обязательно добавьте в ваш рацион следующие продукты, если хотите действительно ускорить и запустить ваш метаболизм. 

Перец чили

Перец чили содержит в себе капсаицин - вещество, которое может ускорить метаболизм. Вместе с этим регулярное его потребление приведет к самостоятельной потере до 50 ккал в день. Также чили снижает ваш аппетит. Но помните: овощ вам не подойдет, если у вас имеются проблемы с желудком. 

Кофе 

Читайте такжеТОП-5 продуктов, которые сохранят молодость вашей кожи
Ученые доказали, что кофеин способен ускорить метаболизм до 11% от возможностей вашего организма. Регулярное потребление до 300 мг кофеина помогут вам сжечь до 100 ккал. Важно отметить: эффект сведется к нулю, если у вас имеется привычка разбавлять его молоком. 

Зеленый чай

Зеленый чай также припас в себе залежи кофеина и катехинов для ускорения метаболизма. Например, зеленый чай и сорт улун могут ускорить его на 4 — 10%, а еще помогают организму использовать жир для выработки энергии.

Имбирь

Вам достаточно добавлять всего 2 грамма потертого имбиря. Обязательно добавляйте его в любые блюда: от чая до салата. Вместе с тем имбирь поможет снизить чувство голода и продлит ощущение сытости. 

Вода

Вода не просто источник нашей жизни. Вместе с тем вода - рекордсмен в списке продуктов, ускоряющих обмен веществ. Она поможет вам запустить метаболизм до 30% при правильно соблюденном режиме. 

Напомним, 

Облако тегов

еда советы продукты питание

Материалы по теме

Почему цистит снова к вам возвращается: ТОП-4 неочевидные причины
ЗОЖ

Почему цистит снова к вам возвращается: ТОП-4 неочевидные причины
Как побороть морщины в домашних условиях: ТОП-3 проверенные маски
Полезные советы

Как побороть морщины в домашних условиях: ТОП-3 проверенные маски
Антитренды 2020: от каких сочетаний вещей нужно немедленно отказаться
Lifestyle

Антитренды 2020: от каких сочетаний вещей нужно немедленно отказаться
Леся Никитюк рассказала о новой беде, случившейся во время съемок тревел-шоу Le Маршрутка
Новости

Леся Никитюк рассказала о новой беде, случившейся во время съемок тревел-шоу Le Маршрутка

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK