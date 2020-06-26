Как ускорить обмен веществ: ТОП-5 продуктов, которые запустят ваш метаболизм
Ускорить обмен веществ в домашних условиях - не проблема. Весь корень зла обычно кроется в питании.
Перец чили
Перец чили содержит в себе капсаицин - вещество, которое может ускорить метаболизм. Вместе с этим регулярное его потребление приведет к самостоятельной потере до 50 ккал в день. Также чили снижает ваш аппетит. Но помните: овощ вам не подойдет, если у вас имеются проблемы с желудком.
Кофе
Зеленый чай
Зеленый чай также припас в себе залежи кофеина и катехинов для ускорения метаболизма. Например, зеленый чай и сорт улун могут ускорить его на 4 — 10%, а еще помогают организму использовать жир для выработки энергии.
Имбирь
Вам достаточно добавлять всего 2 грамма потертого имбиря. Обязательно добавляйте его в любые блюда: от чая до салата. Вместе с тем имбирь поможет снизить чувство голода и продлит ощущение сытости.
Вода
Вода не просто источник нашей жизни. Вместе с тем вода - рекордсмен в списке продуктов, ускоряющих обмен веществ. Она поможет вам запустить метаболизм до 30% при правильно соблюденном режиме.
Напомним,