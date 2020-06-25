Как облегчить самочувствие при жаре: эффективные советы
Очень часто жара бьет по многим нашим болевым точкам. Из-за этого мы получаем тепловой удар, ощущаем головокружение и даже можем потерять сознание.
Замените кофе на воду
Кофе, алкоголь, сладкие напитки - табу в летний сезон. Большие дозы этих напитков сразу же приводят к обезвоживанию организма. Лучше отказаться от них в принципе, чтобы заменить напитки на простую воду. Выпивайте до 2 литром воды в день. И обязательно давайте пить воду ребенку, поскольку дети редко различают сигналы организма и в следствие этого легко могут поймать обезвоживание.
Ешьте больше овощей
Принимайте холодный душ
Контрастный душ - отличная привычка не только летом. Однако именно в это время года проще всего приучить себя делать небольшие перерывы на струи холодной воды. Однако помните: привыкать необходимо постепенно. Лучше всего чередовать холодную и теплую воду.
Используйте солнцезащитное средство
Обязательно прикупите себе крем либо спрей, у которого будет широкий спектр действий. Также необходимо выбирать средство с SPF защитой более 15. Кстати, наносить его следует и в облачные дни. Хоть мы солнца и не видим, но оно точно держит нас под прицелом.
Напомним,