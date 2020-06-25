Как облегчить самочувствие при жаре: эффективные советы

25 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как облегчить самочувствие при жаре: эффективные советы
Как облегчить самочувствие при жаре: эффективные советы
pixabay.com

Очень часто жара бьет по многим нашим болевым точкам. Из-за этого мы получаем тепловой удар, ощущаем головокружение и даже можем потерять сознание.

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Чтобы предотвратить подобный сценарий, необходимо в первую очередь изменить наше ежедневные привычки на летний период. Иначе это чревато большими проблемами со здоровьем. 

Замените кофе на воду 

Кофе, алкоголь, сладкие напитки - табу в летний сезон. Большие дозы этих напитков сразу же приводят к обезвоживанию организма. Лучше отказаться от них в принципе, чтобы заменить напитки на простую воду. Выпивайте до 2 литром воды в день. И обязательно давайте пить воду ребенку, поскольку дети редко различают сигналы организма и в следствие этого легко могут поймать обезвоживание.

Ешьте больше овощей 

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В летнее время горячая и жирная пища служат только дополнительным балластом для нашего организма. В этом сезоне можно легко переходить на овощные салатики. Они не будут создавать сильной пищевой нагрузки на организм. А вместе с этим запустят метаболизм и возможно даже приведут к потере веса. 

Принимайте холодный душ 

Контрастный душ - отличная привычка не только летом. Однако именно в это время года проще всего приучить себя делать небольшие перерывы на струи холодной воды. Однако помните: привыкать необходимо постепенно. Лучше всего чередовать холодную и теплую воду. 

Используйте солнцезащитное средство 

Обязательно прикупите себе крем либо спрей, у которого будет широкий спектр действий. Также необходимо выбирать средство с SPF защитой более 15. Кстати, наносить его следует и в облачные дни. Хоть мы солнца и не видим, но оно точно держит нас под прицелом.

Напомним, 

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