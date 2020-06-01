Какие привычки вредят вашей коже: ТОП-4 важных фактора

Кожа - важная часть нашего организма. Особенно важно сохранять ее здоровье еще с юных лет.

Выдавливать прыщи

В противном случае уже совсем скоро вы сможете столкнуться с рядом неприятных последствий . Чтобы их избежать, прекратите делать четыре следующих пункта.

Многие девушки часто пренебрегают походом к косметологу и наводят "красоту" на лице самостоятельно. И очень зря. Дело в том, что выдавливание прыщей может быть чревато серьезными повреждениями и распространением инфекции. Помимо этого, вам могут угрожать также шрамы на лице.

Алкоголь

Сахар

Алкоголь содержит в себе токсины, расширяющие сосуды. Регулярное потребление выпивки может привести к растяжению кровеносных сосудов и неприятным последствиям. К примеру, на вашей коже лица могут образоваться крупные сосуды, которые будут придавать коже красный цвет. Помимо этого, алкоголь чреват обезвоживанием и преждевременным старением кожи.

Наша кожа вмещает в себе несколько протеиновых структур: эластин и коллаген. Сахар легко вступает в химические реакции с другими элементами нашего организма. И с протеином в том числе. Как следствие этого вы получите дряблую и рыхлую кожу.

Вода

Плохой водный рацион может негативно сказаться на вашей коже. Как минимум, она будет выглядеть на порядок старше. А вот оптимальное количество воды приведет к упругости кожи. В среднем попробуйте выпивать за день 8-9 стаканов воды.

Напомним,