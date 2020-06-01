Какие привычки вредят вашей коже: ТОП-4 важных фактора

1 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
Какие привычки вредят вашей коже: ТОП-4 важных фактора
Какие привычки вредят вашей коже: ТОП-4 важных фактора
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Кожа - важная часть нашего организма. Особенно важно сохранять ее здоровье еще с юных лет.

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В противном случае уже совсем скоро вы сможете столкнуться с рядом неприятных последствий . Чтобы их избежать, прекратите делать четыре следующих пункта. 

Выдавливать прыщи 

Многие девушки часто пренебрегают походом к косметологу и наводят "красоту" на лице самостоятельно. И очень зря. Дело в том, что выдавливание прыщей может быть чревато серьезными повреждениями и распространением инфекции. Помимо этого, вам могут угрожать также шрамы на лице. 

Алкоголь 

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Алкоголь содержит в себе токсины, расширяющие сосуды. Регулярное потребление выпивки может привести к растяжению кровеносных сосудов и неприятным последствиям. К примеру, на вашей коже лица могут образоваться крупные сосуды, которые будут придавать коже красный цвет. Помимо этого, алкоголь чреват обезвоживанием и преждевременным старением кожи. 

Сахар 

Наша кожа вмещает в себе несколько протеиновых структур: эластин и коллаген. Сахар легко вступает в химические реакции с другими элементами нашего организма. И с протеином в том числе. Как следствие этого вы получите дряблую и рыхлую кожу. 

Вода 

Плохой водный рацион может негативно сказаться на вашей коже. Как минимум, она будет выглядеть на порядок старше. А вот оптимальное количество воды приведет к упругости кожи. В среднем попробуйте выпивать за день 8-9 стаканов воды. 

Напомним,

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