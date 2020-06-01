Какие привычки вредят вашей коже: ТОП-4 важных фактора
Кожа - важная часть нашего организма. Особенно важно сохранять ее здоровье еще с юных лет.
Выдавливать прыщи
Многие девушки часто пренебрегают походом к косметологу и наводят "красоту" на лице самостоятельно. И очень зря. Дело в том, что выдавливание прыщей может быть чревато серьезными повреждениями и распространением инфекции. Помимо этого, вам могут угрожать также шрамы на лице.
Алкоголь
Сахар
Наша кожа вмещает в себе несколько протеиновых структур: эластин и коллаген. Сахар легко вступает в химические реакции с другими элементами нашего организма. И с протеином в том числе. Как следствие этого вы получите дряблую и рыхлую кожу.
Вода
Плохой водный рацион может негативно сказаться на вашей коже. Как минимум, она будет выглядеть на порядок старше. А вот оптимальное количество воды приведет к упругости кожи. В среднем попробуйте выпивать за день 8-9 стаканов воды.
Напомним,