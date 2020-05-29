Как быстро соблазнить мужчину: эффективные советы для девушек
Искусство соблазнения не такое трудное, как вы думали ранее.
Касания
Мужчины без ума, когда к ним нежно прикасаются. При чем, если вы это сделали "случайно", они находятся в еще большем восторге. Обычно прикосновения говорят о том, что дальше мужчина может рассчитывать на продолжение вечера. А эти движения - маленькие намеки на ваше желание.
Еда
Органы слуха
Мужчин также сильно возбуждает шепот. Особенно, если вместе с шепотом, вы также добавите несколько возбуждающих фразочек. Не бойтесь говорить о ваших желаниях. Мужчин заводят девушки, которые знают, чего хотят как в жизни, так и особенно в сексе.
Запах
Партнер приходит в восторг от натурального женского запаха. Поэтому лучше не увлекаться слишком ядреными запахами. Кстати, многие производители духов добавляют в свой состав натуральные женские феромоны. Обратите внимание на такие в парфюмерных.
Напомним,