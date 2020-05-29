Как быстро соблазнить мужчину: эффективные советы для девушек

Искусство соблазнения не такое трудное, как вы думали ранее.

Касания

Важно только проявить немного фантазии и найти в себе ту внутреннюю сексуальность . А дальше уже - дело за мужчиной.

Мужчины без ума, когда к ним нежно прикасаются. При чем, если вы это сделали "случайно", они находятся в еще большем восторге. Обычно прикосновения говорят о том, что дальше мужчина может рассчитывать на продолжение вечера. А эти движения - маленькие намеки на ваше желание.

Еда

Органы слуха

Увеличить влечение может также и пища. К примеру, вы можете сделать небольшой перекус с продуктами-афродизиаками. Среди них выделяют мед, орехи, бананы и шоколад. Такой прием пищи увеличит сексуальное желание у мужчины и подарить вам незабываемую ночь.

Мужчин также сильно возбуждает шепот. Особенно, если вместе с шепотом, вы также добавите несколько возбуждающих фразочек. Не бойтесь говорить о ваших желаниях. Мужчин заводят девушки, которые знают, чего хотят как в жизни, так и особенно в сексе.

Запах

Партнер приходит в восторг от натурального женского запаха. Поэтому лучше не увлекаться слишком ядреными запахами. Кстати, многие производители духов добавляют в свой состав натуральные женские феромоны. Обратите внимание на такие в парфюмерных.

Напомним,