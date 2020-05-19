Какие проблемы с вами произойдут из-за отсутствия секса: ТОП-5 моментов

Отсутствие секса по-разному влияет на женский организм.

Болезненный ПМС

Но все же выделить главные проблемы , которые могут случиться с организмом из-за его отсутствия, вполне себе можно.

Девушки, живущие нерегулярной половой жизнью, часто испытывают более серьезные проблемы с болью внизу живота при ПМС. Также часто они жалуются на резкие скачки настроения, тошноту, повышенный аппетит и набор веса. В редких случаях может наблюдаться маточное кровотечение. Секс же массажирует нашу матку, что приводит к разгону крови в малом тазе и расслаблению организма.

Набор веса

Проблемы со смазкой

Секс - отличный способ сбросить него лишнего веса, поскольку вы тратите много калорий при жарких ночках. А вот отсутствие регулярной интимной жизни лишает вас возможности так сильно контролировать этот вопрос. Остается только заниматься серьезно спортом. Или вернуться к активной половой жизни.

Когда женский организм длительное время живет без секса, количество смазки значительно сокращается. Именно поэтому при появлении партнера вы можете испытывать первое время серьезные проблемы в интимной жизни из-за отсутствия достаточного количества вагинальной смазки. Лучше не запускайте этот момент. Либо заранее выберите себе подходящую смазку.

Снижение иммунитета

Вы удивитесь, но секс и иммунитете очень тесно переплетены друг с другом. Постоянная интимная жизнь помогает организму бороться с вирусами и эффективнее продуцировать антитела, которые могут справиться с болезнями. Отсюда делайте вывод сами. Чем регулярнее ваша жизнь, тем меньшей будет вероятность того, что вам придется тратить деньги на лекарства.

Неуверенность в себе

Отсутствие секса также влияет на нашу самооценку. Это и логично, ведь из-за этого вы теряет ощущение вашей привлекательности в глазах противоположного пола. Также из-за отсутствия половой жизни вы можете чаще находиться в апатии и жаловаться на плохое самочувствие. Быстрее исправьте эту ситуацию, ведь все проблемы начинаются именно из-за нарушенного ментального здоровья.

Напомним,