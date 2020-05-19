Какие проблемы с вами произойдут из-за отсутствия секса: ТОП-5 моментов
Отсутствие секса по-разному влияет на женский организм.
Болезненный ПМС
Девушки, живущие нерегулярной половой жизнью, часто испытывают более серьезные проблемы с болью внизу живота при ПМС. Также часто они жалуются на резкие скачки настроения, тошноту, повышенный аппетит и набор веса. В редких случаях может наблюдаться маточное кровотечение. Секс же массажирует нашу матку, что приводит к разгону крови в малом тазе и расслаблению организма.
Набор веса
Проблемы со смазкой
Когда женский организм длительное время живет без секса, количество смазки значительно сокращается. Именно поэтому при появлении партнера вы можете испытывать первое время серьезные проблемы в интимной жизни из-за отсутствия достаточного количества вагинальной смазки. Лучше не запускайте этот момент. Либо заранее выберите себе подходящую смазку.
Снижение иммунитета
Вы удивитесь, но секс и иммунитете очень тесно переплетены друг с другом. Постоянная интимная жизнь помогает организму бороться с вирусами и эффективнее продуцировать антитела, которые могут справиться с болезнями. Отсюда делайте вывод сами. Чем регулярнее ваша жизнь, тем меньшей будет вероятность того, что вам придется тратить деньги на лекарства.
Неуверенность в себе
Отсутствие секса также влияет на нашу самооценку. Это и логично, ведь из-за этого вы теряет ощущение вашей привлекательности в глазах противоположного пола. Также из-за отсутствия половой жизни вы можете чаще находиться в апатии и жаловаться на плохое самочувствие. Быстрее исправьте эту ситуацию, ведь все проблемы начинаются именно из-за нарушенного ментального здоровья.
Напомним,