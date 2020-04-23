ТОП-5 полезных продуктов, в которых сахар невероятно зашкаливает: будьте осторожны!

23 апреля 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 полезных продуктов, в которых сахар невероятно зашкаливает: будьте осторожны!
ТОП-5 полезных продуктов, в которых сахар невероятно зашкаливает: будьте осторожны!
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Все мы любим правильное питание. Или хотя бы стремимся к нему. Но что, если мы потребляем полезную пищу, но вес стоит на месте или растет?

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Возможно, все дело в скрытом сахаре, который мы съедаем вместе с пищей, даже не подозревая, какую ошибку совершаем. Сегодня мы расскажем, каких продуктов вам стоит опасаться в вашем холодильнике и почему это так важно. 

Дело в том, что сахар способствует резким скачкам сахара в крови. А скачки сахара в крови вызывают перебои в обмене веществ. Наш метаболизм начинает постепенно замедляться, поскольку, как и любая машина, не выносит таких постоянных перепадов. Отсюда и скачки в весе. Звучит все просто, когда мы знаем, что съели шоколадку запрещенную. Но что, если мы потребляем только фрукты и овощи? С ними тоже не все так просто. 

Помидоры 

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 Помидоры - самый сладкий овощ из всех представленных в этом классе. Именно поэтому не стоит есть без остановки их. Как и отказываться, поскольку полезных свойств в помидорах тоже хватает. Отсюда стоит сделать вывод, что лучше ограничиться 100 граммами помидором в день. Для вашего же здоровья. 

Морковь 

Удивлены? Мы тоже. Как оказалось, морковь так же не уступает в количестве сахара помидорам. К примеру, в 100 граммах пакетика со снеком из морковки содержится 6,5 г сахара. Но и, конечно, полезных ее свойств никто не отменял. Поэтому лучше всего тереть ее в салат в ограниченных количествах. 

Изюм

Как и виноград, изюм очень и калориен, и сладок. 100 г изюма содержат в себе целых 65 г сахара. Этот перекус мы советуем вообще исключить из вашего рациона, поскольку он равен обычному потреблению ложками сахара. Та и вообще, сухофрукт не сильно полезный во всех смыслах. А о позитивных свойствах можно особо не распространяться. 

Бананы

Сахарный король всех фруктов. Так уж получилось, что самый любимый многим фрукт еще и самый калорийный. В бананах есть все необходимое для роста волос и ногтей, но больше одного фрукта в день есть не стоит, ведь сахара в них не меньше. Так же можете добавлять его в смузи либо делать полезное мороженное. Для этого необходимо взбить банан с растительным молоком и поместить в морозилку до полного застывания. Вкус вас точно приятно удивит. 

Виноград 

Виноград вообще многие диетологи имеют привычку запрещать худеющим. Его натуральный сахар слишком силен и может нарушить ваше спокойствие в организме. Помимо этого, сам фрукт весьма калориен, поэтому и особо места в рационе полезного питания ему найти сложновато. 

Напомним, 

 

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