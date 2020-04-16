Какие продукты помогут вывести тяжелые металлы из организма: главные помощники
В связи с тем, что происходит в мире, а особенно - в Украине, позаботиться о своем здоровье лишним точно не будет.
Зеленый чай
На ближайшую неделю замените привычный утренний кофе на зеленый чай. Он не только борется с токсинами, но и помогает вывести радиацию из организма. Он активно разрушает тяжелые металлы. А все благодаря естественным антиоксидантам.
Чечевица
Мед
Мед является натуральным сорбентов, богатым витаминами и активными веществами. Зачастую его необходимо принимать для укрепления иммунитета, а он в свою очередь помогает справиться организму с тяжелыми металлами и выводит их из него. Вам достаточно съедать одну чайную ложку меда в день, чтобы улучшить свое самочувствие уже сейчас.
Сухофрукты
Все сухофрукты имеют одну особенность - они отличные сорбенты. Благодаря своим минералам природным они борются с радионуклидами и впитывают в себя любые тяжелые металлы.
Напомним,