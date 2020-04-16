Какие продукты помогут вывести тяжелые металлы из организма: главные помощники

В связи с тем, что происходит в мире, а особенно - в Украине, позаботиться о своем здоровье лишним точно не будет.

Зеленый чай

Сегодня мы расскажем, какие продукты необходимо включить в свой рацион , чтобы радиационный фон (который, к слову, повышен) не смог никаким образом повлиять на ваше самочувствие.

На ближайшую неделю замените привычный утренний кофе на зеленый чай. Он не только борется с токсинами, но и помогает вывести радиацию из организма. Он активно разрушает тяжелые металлы. А все благодаря естественным антиоксидантам.

Чечевица

Мед

Справиться с тяжелыми металлами так же поможет и чечевица. Во-первых, она содержит в себе весь перечень полезных минералов и витаминов. К примеру, кальций, магний, калий, фосфор, железо. А во-вторых, чечевица богата еще и жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, которые влияют на благосостояние кожи, волос и ваш иммунитет.

Мед является натуральным сорбентов, богатым витаминами и активными веществами. Зачастую его необходимо принимать для укрепления иммунитета, а он в свою очередь помогает справиться организму с тяжелыми металлами и выводит их из него. Вам достаточно съедать одну чайную ложку меда в день, чтобы улучшить свое самочувствие уже сейчас.

Сухофрукты

Все сухофрукты имеют одну особенность - они отличные сорбенты. Благодаря своим минералам природным они борются с радионуклидами и впитывают в себя любые тяжелые металлы.

Напомним,