Какие продукты помогут вывести тяжелые металлы из организма: главные помощники

16 апреля 2020 12:30 Антонина Старовойт
Какие продукты помогут вывести тяжелые металлы из организма: главные помощники
Какие продукты помогут вывести тяжелые металлы из организма: главные помощники
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В связи с тем, что происходит в мире, а особенно - в Украине, позаботиться о своем здоровье лишним точно не будет.

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Сегодня мы расскажем, какие продукты необходимо включить в свой рацион , чтобы радиационный фон (который, к слову, повышен) не смог никаким образом повлиять на ваше самочувствие. 

Зеленый чай

На ближайшую неделю замените привычный утренний кофе на зеленый чай. Он не только борется с токсинами, но и помогает вывести радиацию из организма. Он активно разрушает тяжелые металлы. А все благодаря естественным антиоксидантам. 

Чечевица 

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Справиться с тяжелыми металлами так же поможет и чечевица. Во-первых, она содержит в себе весь перечень полезных минералов и витаминов. К примеру, кальций, магний, калий, фосфор, железо. А во-вторых, чечевица богата еще и жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, которые влияют на благосостояние кожи, волос и ваш иммунитет. 

Мед 

Мед является натуральным сорбентов, богатым витаминами и активными веществами. Зачастую его необходимо принимать для укрепления иммунитета, а он в свою очередь помогает справиться организму с тяжелыми металлами и выводит их из него. Вам достаточно съедать одну чайную ложку меда в день, чтобы улучшить свое самочувствие уже сейчас. 

Сухофрукты

Все сухофрукты имеют одну особенность - они отличные сорбенты. Благодаря своим минералам природным они борются с радионуклидами и впитывают в себя любые тяжелые металлы. 

Напомним, 

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