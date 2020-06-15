Как избавиться от эгоизма в сексе и заставить мужчину вас слушать: ТОП-4 совета

15 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как избавиться от эгоизма в сексе и заставить мужчину вас слушать: ТОП-4 совета
Как избавиться от эгоизма в сексе и заставить мужчину вас слушать: ТОП-4 совета
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Эгоизм в постели - весьма распространенная ситуация, которая случается со многими парами.

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В случае, когда мужчина сознательно перетягивает на себя одеяло в сексе и не позволяет вам достичь удовольствия, нужно действовать мудро и хитро. 

Говорите о том, чего вы хотите

Обычно с такой проблемой сталкиваются девушки, которые не могут открыто говорить о своих желаниях в постели. Предлагаем вам исправить эту оплошность. Попробуйте начать делиться с вашим партнером тем, чего вы по-настоящему хотите. К примеру, новые позы либо места. 

Проявляйте активность 

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Также эгоизм может появляться и под воздействием вашего безучастия. В таком случае вам попросту необходимо перебороть внутренние зажимы и начать проявлять равносильную активность. Благодаря этому вы сможете быстрее почувствовать истинное наслаждение от секса. 

Делайте ему комплименты 

Мужчины становятся более гибкими в вопросах близости, когда слышат похвалу в свою сторону. Это может проявляться и как легкие комплименты в обычное время вашей жизни, так и в форме страстных фраз, брошенных во время самого акта. В любом случае, лесть еще никогда лишней не была. 

Пересмотрите ваши отношения

Однако не стоит играть в одни ворота. Если ваш мужчина не настроен на то, чтобы доставлять вам удовольствие в равной степени, задумайтесь:  а правда ли вам так нужно держаться в принципе за эти отношения. Неуважение и игнорирование желаний партнера еще никогда не шло на пользу отношениям. А эгоизм только портит их полностью. 

Напомним, 

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