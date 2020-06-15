Как избавиться от эгоизма в сексе и заставить мужчину вас слушать: ТОП-4 совета

Как избавиться от эгоизма в сексе и заставить мужчину вас слушать: ТОП-4 совета

Эгоизм в постели - весьма распространенная ситуация, которая случается со многими парами.

Говорите о том, чего вы хотите

В случае, когда мужчина сознательно перетягивает на себя одеяло в сексе и не позволяет вам достичь удовольствия, нужно действовать мудро и хитро.

Обычно с такой проблемой сталкиваются девушки, которые не могут открыто говорить о своих желаниях в постели. Предлагаем вам исправить эту оплошность. Попробуйте начать делиться с вашим партнером тем, чего вы по-настоящему хотите. К примеру, новые позы либо места.

Проявляйте активность

Делайте ему комплименты

Также эгоизм может появляться и под воздействием вашего безучастия. В таком случае вам попросту необходимо перебороть внутренние зажимы и начать проявлять равносильную активность. Благодаря этому вы сможете быстрее почувствовать истинное наслаждение от секса.

Мужчины становятся более гибкими в вопросах близости, когда слышат похвалу в свою сторону. Это может проявляться и как легкие комплименты в обычное время вашей жизни, так и в форме страстных фраз, брошенных во время самого акта. В любом случае, лесть еще никогда лишней не была.

Пересмотрите ваши отношения

Однако не стоит играть в одни ворота. Если ваш мужчина не настроен на то, чтобы доставлять вам удовольствие в равной степени, задумайтесь: а правда ли вам так нужно держаться в принципе за эти отношения. Неуважение и игнорирование желаний партнера еще никогда не шло на пользу отношениям. А эгоизм только портит их полностью.

Напомним,