Что обязательно стоит попробовать в сексе хоть раз в жизни: ТОП-5 пунктов

Что обязательно стоит попробовать в сексе хоть раз в жизни: ТОП-5 пунктов

Секс - не только для удовольствия, но еще и во благо различным экспериментам.

Долгий секс

Обязательно попробуйте что-то новое. Ведь жизнь не стоит на месте. Так почему тогда ваши интимные отношения должны покрываться рутиной?

Обычно в продолжительных отношениях время на секс уже высчитано заранее. Однако таким образом он теряет свою ценность. В следующий раз попробуйте вырваться за рамки времени и представить, что у вас есть его неограниченный запас. Долгий секс по несколько раз в ночь - отличный рецепт для подогревания ваших отношений в целом.

Внезапный секс

В тишине

Вся прелесть спонтанного секса именно в эффекте неожиданности. Многих пар заводит быстрое развитие событий, поэтому часто эмоции и ощущения становятся более острыми и насыщенными. Если вы хотите испытать весь спектр таких чувств, обязательно попробуйте еще и такой вид интимных отношений.

Договоритесь на берегу не произносить ни одного слова во время всего секса. Сдерживать стоны будет намного сложнее, поэтому не исключено, что к концу процесса оба партнера взорвутся от усиленного удовольствия.

В душе

Секс в душе - отличный вариант как для прелюдии, так и для полноценного акта. Кстати, это еще и весьма экстремальный способ. Ведь в душе будет скользко, а вы, заведенные и разгоряченные, можете случайно упасть в самый неподходящий момент. Однако отказываться от этой идеи вовсе не стоит.

Уверенный секс

Тут больше речь идет о вашем ощущении себя во время секса. За годы отношений с постоянным партнером многие девушки все еще не могут добиться уверенности в себе и своем теле. Из-за этого они чаще не могут расслабиться и получить весь спектр удовольствия, потому как думают о своих складках и целлюлите. Над этой проблемой нужно тщательно работать. И когда вы справитесь с комплексами, то получите мощнейший заряд удовольствия во время следующих половых актов.

Напомним,