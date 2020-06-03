Как раскрыть в себе сексуальность: ТОП-3 проверенных совета
Многие ошибочно полагают, что сексуальность кроется в идеальном теле и неотразимых вещах. Однако все начинается с головы и мыслей в ней.
Будьте открыты к экспериментам
Сексуальность, как и аппетит, может приходить уже во время процесса поглощения. Секс не должен быть рутинным и однообразным. Но если это так, то логично, что сексуальность может теряться со временем, так как вы попросту не испытываете удовольствия от одного и того же. Будьте инициатором перемен и экспериментов. Ведь сексуальная жизнь куда более разнообразна, чем вы думаете.
Не думайте во время секса
Проявите фантазию
Мужчинам нравятся девушки, которые знают, чего хотеть в постели. Их это невероятно заводит и мотивирует соответствовать их запросам. Поэтому не бойтесь проявлять вашу фантазию и воплощать самые смелые сексуальные идеи в жизнь. Мужчина останется в восторге, а вы будете себя чувствовать первоклассной соблазнительницей.
Напомним,
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