Как раскрыть в себе сексуальность: ТОП-3 проверенных совета

3 июня 2020 21:30 Антонина Старовойт
Как раскрыть в себе сексуальность: ТОП-3 проверенных совета
Как раскрыть в себе сексуальность: ТОП-3 проверенных совета
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Многие ошибочно полагают, что сексуальность кроется в идеальном теле и неотразимых вещах. Однако все начинается с головы и мыслей в ней.

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Конечно, раскрыть сексуальность в себе не так просто, как может казаться на первый взгляд. Но если вы все же это сделаете один раз и навсегда, то потом каких-либо проблем с дальнейшим восприятием мужчин и себя с ними у вас точно не будет. 

Будьте открыты к экспериментам 

Сексуальность, как и аппетит, может приходить уже во время процесса поглощения. Секс  не должен быть рутинным и однообразным. Но если это так, то логично, что сексуальность может теряться со временем, так как вы попросту не испытываете удовольствия от одного и того же. Будьте инициатором перемен и экспериментов. Ведь сексуальная жизнь куда более разнообразна, чем вы думаете. 

Не думайте во время секса

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Многие проблемы девушек в сексуальности связаны еще и с тем, что они не концентрируются на процессе. А значит, во время секса ваши мысли могут быть о контрактах на работе, бытовых мелочах либо еще миллионе дел. Но чтобы начать получать удовольствие, вам необходимо в первую очередь сфокусироваться на том, где вы находитесь сейчас. А все остальное - уже второстепенно. 

Проявите фантазию 

Мужчинам нравятся девушки, которые знают, чего хотеть в постели. Их это невероятно заводит и мотивирует соответствовать их запросам. Поэтому не бойтесь проявлять вашу фантазию и воплощать самые смелые сексуальные идеи в жизнь. Мужчина останется в восторге, а вы будете себя чувствовать первоклассной соблазнительницей. 

Напомним, 

 

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