Леся Никитюк на самоизоляции приводит в порядок фигуру: очень сексуально
Телеведущая Леся Никитюк на самоизоляции зря времени не теряет.
На снимке Леди Ле позирует уже в Киеве, в лифте своего дома. Она собралась по делам, выбрав для этого очень сексуальный лук: бежевые велосипедки и топ в тон. Сверху Леся накинула клетчатую сине-красную рубашку. И, конечно же, не забыла о маске. Дополнили образ телеведущей черные солнцезащитные очки и небольшая сумка через плечо.
Стоит отметить, что Леся выглядит просто превосходно, а виной всему упорные тренировки и, как оказалось, интервальное голодание.
Третья неделя интервального голодания ‒ результат на лицо, я бы сказала на живот,‒ написала звезда.
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