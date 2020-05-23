Леся Никитюк на самоизоляции приводит в порядок фигуру: очень сексуально

23 мая 2020 18:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк на самоизоляции приводит в порядок фигуру: очень сексуально
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Телеведущая Леся Никитюк на самоизоляции зря времени не теряет.

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Артистка почти весь карантин проводит в родном Хмельницком, где отдыхает, шьет наряды, играется с племянниками и не забывает о спорте. В своем Instagram девушка похвасталась результатами тренировок и рассказала о своем питании.

На снимке Леди Ле позирует уже в Киеве, в лифте своего дома. Она собралась по делам, выбрав для этого очень сексуальный лук: бежевые велосипедки и топ в тон. Сверху Леся накинула клетчатую сине-красную рубашку. И, конечно же, не забыла о маске. Дополнили образ телеведущей черные солнцезащитные очки и небольшая сумка через плечо.

Телеведущая Леся Никитюк / социальная сеть Instagram

Стоит отметить, что Леся выглядит просто превосходно, а виной всему упорные тренировки и, как оказалось, интервальное голодание.

Третья неделя интервального голодания ‒ результат на лицо, я бы сказала на живот,
‒ написала звезда.

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Фолловеры в восторге от фигуры знаменитости: «Красотка», «Леся, а где лифчик?», «Женщина-пожар», «Фигурка отличная», «Совсем худенькая».

Напомним,

Телеведущая Леся Никитюк / социальная сеть Instagram

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