ТОП-4 главных правила девушек, которые всегда получают удовольствие от секса

К сожалению, далеко не все девушки получают полноценное удовольствие от секса. И в первую очередь, это их вина.

Говорите партнеру о том, что не получили оргазма

Получать удовольствие от секса намного проще, чем вы думаете. Необходимо просто расслабиться, отбросить лживые установки и начать следовать другим правилам.

И ни в коем случае не симулируйте. Чаще всего они это понимают, чувствуют, а вы только порождаете ложь в ваших отношениях. Поэтому прежде всего начните с себя и ваших ощущений. Не испытали оргазм - скажите ему. Возможно, проблема в позе либо технике партнера. Изменить это все намного проще и быстрее, чем мучаться от своей мнимой неполноценности.

Не спешите

Делайте упражнения Кегеля

Женский организм устроен иначе, чем мужской. В редких случаях девушки способны испытать оргазм в первые пару минут секса. Партнеру это необходимо очертить. Иначе он будет ориентироваться только на свои желания. А вот о ваших не будет попросту знать. Говорите, сколько вам необходимо времени и как будет лучше.

Они же - вумбилдинг. При помощи упражнений для половых губ вы сможете ярче испытывать не только оргазм, но и получать удовольствие от всего процесса. Также эти упражнения уменьшают боль при ПМС, а также тренируют половые губы для появления будущего малыша на свет.

Относитесь с любовью к телу

Пока вы не полюбите свое тело, никто не полюбит. Уверенная девушка всегда хороша в постели. Она может довести и мужчину до оргазма, и сама получить удовольствие. Чтобы полюбить себя, необходимо взять себе за привычку ежедневно делать комплименты. Также хорошо подойдет методика рассматривать ваше тело без одежды каждый день по несколько минут.

Напомним,