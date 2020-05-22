ТОП-4 главных правила девушек, которые всегда получают удовольствие от секса

22 мая 2020 21:30 Антонина Старовойт
ТОП-4 главных правила девушек, которые всегда получают удовольствие от секса
ТОП-4 главных правила девушек, которые всегда получают удовольствие от секса
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К сожалению, далеко не все девушки получают полноценное удовольствие от секса. И в первую очередь, это их вина.

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Получать удовольствие от секса намного проще, чем вы думаете. Необходимо просто расслабиться, отбросить лживые установки и начать следовать другим правилам. 

Говорите партнеру о том, что не получили оргазма 

И ни в коем случае не симулируйте. Чаще всего они это понимают, чувствуют, а вы только порождаете ложь в ваших отношениях. Поэтому прежде всего начните с себя и ваших ощущений. Не испытали оргазм - скажите ему. Возможно, проблема в позе либо технике партнера. Изменить это все намного проще и быстрее, чем мучаться от своей мнимой неполноценности. 

Не спешите 

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Женский организм устроен иначе, чем мужской. В редких случаях девушки способны испытать оргазм в первые пару минут секса. Партнеру это необходимо очертить. Иначе он будет ориентироваться только на свои желания. А вот о ваших не будет попросту знать. Говорите, сколько вам необходимо времени и как будет лучше. 

Делайте упражнения Кегеля 

Они же - вумбилдинг. При помощи упражнений для половых губ вы сможете ярче испытывать не только оргазм, но и получать удовольствие от всего процесса. Также эти упражнения уменьшают боль при ПМС, а также тренируют половые губы для появления будущего малыша на свет. 

Относитесь с любовью к телу 

Пока вы не полюбите свое тело, никто не полюбит. Уверенная девушка всегда хороша в постели. Она может довести и мужчину до оргазма, и сама получить удовольствие. Чтобы полюбить себя, необходимо взять себе за привычку ежедневно делать комплименты. Также хорошо подойдет методика рассматривать ваше тело без одежды каждый день по несколько минут. 

Напомним, 

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