Как избавиться от вросших волос на теле: ТОП-4 эффективных совета

22 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как избавиться от вросших волос на теле: ТОП-4 эффективных совета
Как избавиться от вросших волос на теле: ТОП-4 эффективных совета
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Вросшие волоски на теле - частая причина для комплексов у девушек. Именно поэтому бороться с ними не только можно, но и нужно.

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Убрать вросшие волоски просто. Достаточно следовать простым советам, которые уменьшат у вас комплексы и помогут почувствовать себя этим летом неповторимой. 

Скрабирование кожи

К такому методу стоит прибегать после лазерной эпиляции. Пытайтесь регулярно наносить скраб на ваше тело. Можно даже доходить до 1 раза в день. При этом отшелушивать кожу необходимо при помощи жесткой мочалки. Это поможет убрать лишний эпидермис и даст волоскам возможность начать расти вверх.  

Средство против угрей

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Часто вросшие волосы можно перепутать с прыщами. Особенно часто это происходит тогда, когда вместе с вросшим волосом появляется нагноение. К счастью, избавиться от этого просто. Достаточно просто наносить средство от угрей на очищенную ранее кожу. Если вы видите, что волоски продолжают врастать, повторяйте процедуру чаще. Также вы можете добавить ежедневный пилинг в ваше бюьти-меню. 

Влажный компресс 

Альтернативным способов справиться с вросшими волосками является теплый влажный компресс. Для этого вам необходимо отжать полотенце от лишней воды и прижать к вросшим волосками. Если вы обнаружили вросшие волоски, которые вдавлены слегка в кожу, то таким образом у вас получится их смягчить и выровнять.

Пинцет 

Наиболее простым, но все же опасным способом является пинцет. Но не стоит выковыривать волоски из луковицы. Чтобы добраться до волоска, лучше просто подождать пару дней, пока он сам не прорастет.

Напомним, 

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