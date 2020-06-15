Как ухаживать за волосами в летний сезон

15 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как ухаживать за волосами в летний сезон
Как ухаживать за волосами в летний сезон
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Наши волосы требуют повседневного интенсивного ухода. Особенно - в летнее время года.

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Предлагаем вам узнать, как правильно ухаживать за волосами в теплый сезон, чтобы они не потеряли своей яркости и блеска. 

Увлажнение 

Летом особенно важно следить за увлажнением ваших волос. Для восстановления водного баланса, необходимо включить в вашу бьюти-рутину увлажняющий кондиционер и маску, содержащую аминокислоты. Также позаботьтесь о масках с молочной и гиалуроновой кислотой. Помимо этого, мастера по волосам советуют не забывать о маслах. Однако выбирать их нужно аккуратно, поскольку некоторые могут сушить волосы.  

Отказ от плойки

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В летнее время волосы сами по себе становятся более сухими и ломкими из-за очевидных природных причин. Поэтому от укладки стоит отказаться, если вы не хотите испортить окончательно вашу шевелюру. Если все же вам доведется иметь дело с укладкой, обязательно наносите термозащиту с SPF и усиленным увлажнением.

Правильно следите за чисткой кожи 

В летнее время года кожа начинает быстрее жирниться из-за ускоренного потоотделения и пыли, которой становится больше на улице. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать шампуни, в которых есть охлаждающий эффект. Также не забудьте о скрабах для волос. Это поможет вам качественно очистить кожу головы и уменьшить ее степень жирности. 

Напомним, 

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