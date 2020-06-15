Как ухаживать за волосами в летний сезон

Наши волосы требуют повседневного интенсивного ухода. Особенно - в летнее время года.

Увлажнение

Предлагаем вам узнать, как правильно ухаживать за волосами в теплый сезон, чтобы они не потеряли своей яркости и блеска.

Летом особенно важно следить за увлажнением ваших волос. Для восстановления водного баланса, необходимо включить в вашу бьюти-рутину увлажняющий кондиционер и маску, содержащую аминокислоты. Также позаботьтесь о масках с молочной и гиалуроновой кислотой. Помимо этого, мастера по волосам советуют не забывать о маслах. Однако выбирать их нужно аккуратно, поскольку некоторые могут сушить волосы.

Отказ от плойки

Правильно следите за чисткой кожи

В летнее время волосы сами по себе становятся более сухими и ломкими из-за очевидных природных причин. Поэтому от укладки стоит отказаться, если вы не хотите испортить окончательно вашу шевелюру. Если все же вам доведется иметь дело с укладкой, обязательно наносите термозащиту с SPF и усиленным увлажнением.

В летнее время года кожа начинает быстрее жирниться из-за ускоренного потоотделения и пыли, которой становится больше на улице. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать шампуни, в которых есть охлаждающий эффект. Также не забудьте о скрабах для волос. Это поможет вам качественно очистить кожу головы и уменьшить ее степень жирности.

Напомним,