Как ухаживать за волосами в летний сезон
Наши волосы требуют повседневного интенсивного ухода. Особенно - в летнее время года.
Увлажнение
Летом особенно важно следить за увлажнением ваших волос. Для восстановления водного баланса, необходимо включить в вашу бьюти-рутину увлажняющий кондиционер и маску, содержащую аминокислоты. Также позаботьтесь о масках с молочной и гиалуроновой кислотой. Помимо этого, мастера по волосам советуют не забывать о маслах. Однако выбирать их нужно аккуратно, поскольку некоторые могут сушить волосы.
Отказ от плойки
Правильно следите за чисткой кожи
В летнее время года кожа начинает быстрее жирниться из-за ускоренного потоотделения и пыли, которой становится больше на улице. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать шампуни, в которых есть охлаждающий эффект. Также не забудьте о скрабах для волос. Это поможет вам качественно очистить кожу головы и уменьшить ее степень жирности.
Напомним,