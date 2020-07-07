Как справиться с судорогой: эффективный совет
7 июля 2020 13:00
Как справиться с судорогой: эффективный совет
Судорога - резкое сокращение сразу нескольких мышц в вашем теле, которое сопровождается необычайной болью в ногах.
мышц либо недостаточно количестве воды в организме. К остальным причинам судорог следует отнести еще и следующие:
- нарушение кровоснабжения
- сдавливание спинномозгового нерва
- недостаток магния, кальция и калия
- Для начала сядьте в постели.
- Одеяло накиньте на подошву как петлю.
- Ногу выпрямите в колене.
- Мягко потяните пальцы на себя.
- Если судорога в передней части ноги, встаньте и перенесите вес тела на пальцы ног.
- Затем поднимите пятку.
- Если судорога схватила спину, примите «позицию младенца».
- Если судорога по задней поверхности бедра, сядьте на пол с выпрямленными перед собой ногами.
- Скользя руками вдоль ног, наклоняйтесь к стопам. Вы должны чувствовать жжение в спазмированной мышце.
- Задержитесь на 30 секунд и медленно вернитесь в сидячее положение.
- После растяжки мышцы положите что-то теплое в ее область.
Напомним,