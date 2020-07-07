Как справиться с судорогой: эффективный совет

7 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как справиться с судорогой: эффективный совет
Как справиться с судорогой: эффективный совет
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Судорога - резкое сокращение сразу нескольких мышц в вашем теле, которое сопровождается необычайной болью в ногах.

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Часто причины судорог заключаются в переутомлении мышц либо недостаточно количестве воды в организме. К остальным причинам судорог следует отнести еще и следующие: 

  • нарушение кровоснабжения
  • сдавливание спинномозгового нерва
  • недостаток магния, кальция и калия 

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Как справиться с судорогой среди ночи

  1. Для начала сядьте в постели. 
  2. Одеяло накиньте на подошву как петлю. 
  3. Ногу выпрямите в колене. 
  4. Мягко потяните пальцы на себя.
  5. Если судорога в передней части ноги, встаньте и перенесите вес тела на пальцы ног. 
  6. Затем поднимите пятку.
  7. Если судорога схватила спину, примите «позицию младенца».
  8. Если судорога по задней поверхности бедра, сядьте на пол с выпрямленными перед собой ногами.
  9. Скользя руками вдоль ног, наклоняйтесь к стопам. Вы должны чувствовать жжение в спазмированной мышце.
  10. Задержитесь на 30 секунд и медленно вернитесь в сидячее положение.
  11. После растяжки мышцы положите что-то теплое в ее область. 

Напомним, 

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