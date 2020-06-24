Какие ошибки мы совершаем при оказании первой помощи: вы тоже так делаете
Очень часто мы попросту не понимаем, как правильно оказать первую помощь. Из-за этого вскоре у человека могут развиться осложнения на этой почве.
Кровь из носа
Ни в коем случае нельзя закидывать голову назад. Во-первых, это не поможет остановить кровь. А во-вторых, есть риск, что кровь попадет в горло. Правильная медицинская помощь следующая. Вам необходимо наклонить голову пострадавшего немного вперед и зажать переносицу. Спустя 10 минут кровь остановиться. Затем нужно заткнуть ноздрю ваткой и по необходимости вызвать врача.
Ожог
Порезы
Ни в коем случае не пытайтесь устранить или промыть порез вашей слюной. Она не может убивать бактерии, а вот занести новые - запросто. Лучше промыть несколько раз тщательно рану, а затем обработать ее специальным физраствором.
Напомним,