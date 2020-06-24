Какие ошибки мы совершаем при оказании первой помощи: вы тоже так делаете

Какие ошибки мы совершаем при оказании первой помощи: вы тоже так делаете

Очень часто мы попросту не понимаем, как правильно оказать первую помощь. Из-за этого вскоре у человека могут развиться осложнения на этой почве.

Кровь из носа

Предлагаем вам узнать, как делать не стоит в оказании первой медицинской помощи и можно ли в принципе исправить свои ошибки.

Ни в коем случае нельзя закидывать голову назад. Во-первых, это не поможет остановить кровь. А во-вторых, есть риск, что кровь попадет в горло. Правильная медицинская помощь следующая. Вам необходимо наклонить голову пострадавшего немного вперед и зажать переносицу. Спустя 10 минут кровь остановиться. Затем нужно заткнуть ноздрю ваткой и по необходимости вызвать врача.

Ожог

Порезы

Многие люди часто советуют приложить лед либо масло к месту повреждения. Спешим вас огорчить: этот способ не только не помогает, но еще и может навредить. Масло останавливает процесс заживления поврежденных клеток. Вместо этого необходимо держать ожог под струей прохладной воды. Затем нужно накрыть место ожога чистой повязкой и обратиться к врачу.

Ни в коем случае не пытайтесь устранить или промыть порез вашей слюной. Она не может убивать бактерии, а вот занести новые - запросто. Лучше промыть несколько раз тщательно рану, а затем обработать ее специальным физраствором.

Напомним,