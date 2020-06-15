Почему укусы комаров опасны и как оказать себе первую помощь
15 июня 2020 13:00
Почему укусы комаров опасны и как оказать себе первую помощь
В жаркое время года комары выходят на активную охоту. Вместе с тем многие люди ошибочно полагают, что эти насекомые абсолютно безвредны. Но так ли это на самом деле?
последствия могут быть действительно неприятным. Во время прокусывания кожи комар внедряет в эпидермис антикоагулянт. Благодаря ему наша кровь теряет свойства свертывания, что приводит к отекам и покраснению. Вместе с тем слюна комара быстро мигрирует в соседние ткани. Из-за этого вы ощущаете зуд в коже. Хоть аллергия на укусы комаров редкость, но полностью исключать ее нельзя.
Как себя вести с укусами комара?
- Вначале хорошенько промойте место комариного укуса при помощи теплой мыльной воды. Это поможет убрать загрязнения с кожи и возможных микробов, которые могли инфицировать вашу кожу.
- После этого промокните место укуса сухим полотенцем. Приложите к ранке холодный компресс на 15 минут. Благодаря холоду вы сможете снять отек и снизить зуд. Если же он усиливается, употребите антигистаминный препарат. Благодаря ему укус не будет так сильно чесаться.
- Альтернативой этому средству может быть пищевая сода. Она отлично подходит для чувствительной кожи и маленьких детей.
- Также попробуйте намазать место укус соком алоэ. Процедуру нужно делать несколько раз в день, чтобы был эффект. Алоэ также обладает успокаивающим эффектом, что приводит к быстрому заживлению укуса.
- Место укуса может меньше чесаться и после нанесения на него зубной пасты.
Напомним,