Почему укусы комаров опасны и как оказать себе первую помощь

15 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Почему укусы комаров опасны и как оказать себе первую помощь
Почему укусы комаров опасны и как оказать себе первую помощь
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В жаркое время года комары выходят на активную охоту. Вместе с тем многие люди ошибочно полагают, что эти насекомые абсолютно безвредны. Но так ли это на самом деле?

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Хоть сам укус обычно люди не замечают, но последствия могут быть действительно неприятным. Во время прокусывания кожи комар внедряет в эпидермис антикоагулянт. Благодаря ему наша кровь теряет свойства свертывания, что приводит к отекам и покраснению. Вместе с тем слюна комара быстро мигрирует в соседние ткани. Из-за этого вы ощущаете зуд в коже. Хоть аллергия на укусы комаров редкость, но полностью исключать ее нельзя. 

Как себя вести с укусами комара?

  • Вначале хорошенько промойте место комариного укуса при помощи теплой мыльной воды. Это поможет убрать загрязнения с кожи и возможных микробов, которые могли инфицировать вашу кожу. 
  • После этого промокните место укуса сухим полотенцем. Приложите к ранке холодный компресс на 15 минут. Благодаря холоду вы сможете снять отек и снизить зуд. Если же он усиливается, употребите антигистаминный препарат. Благодаря ему укус не будет так сильно чесаться. 
  • Альтернативой этому средству может быть пищевая сода. Она отлично подходит для чувствительной кожи и маленьких детей. 
  • Также попробуйте намазать место укус соком алоэ. Процедуру нужно делать несколько раз в день, чтобы был эффект. Алоэ также обладает успокаивающим эффектом, что приводит к быстрому заживлению укуса. 
  • Место укуса может меньше чесаться и после нанесения на него зубной пасты. 

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Если ни один из этих способов вам не подошел, а пораженное место начинает еще больше чесаться, вам точно необходимо обратиться за помощью к врачу. 

Напомним,

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