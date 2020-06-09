Как лечить укусы комаров: проверенные средства

Лето - время не только для солнца, пляжа и мороженого. Вместе с этим на охоту выходят комары, которые редко жалеют кого-либо.

Сода

Предлагаем вам воспользоваться проверенным народными средствами, которые облегчат зуд после укусов комаров. Конечно, полностью от них избавиться не получится, но вот улучшить ситуацию точно возможно.

Сода уменьшает зуд в области укуса, а также снимает воспаление и убивает токсины в укусе. Для того, чтобы быстро убрать проблему возьмите 3 ч. л. соды и 1 ч. л. воды. Затем тщательно перемешайте массу. Нанесите полученную пасту на укус. Обычно средство действует мгновенно.

Алоэ

Нашатырный спирт

При помощи сока алоэ также можно заметно уменьшить боль и зуд. Приобрести сок алоэ можно в аптеке. Однако мазать им место укуса нужно несколько раз в день для лучшего эффекта.

Чтобы воспользоваться нашатырным спиртом в качестве средства от комаров, смешайте его с водой в пропорции 1:1. Место укуса стоит протереть смоченным в жидкости ватным тампоном.

Холодный компресс

Этот способ действенен в случае, когда уксус еще очень свежий. Сделайте холодный компресс и приложите к месту укуса. Холод вызовет сокращение сосудов и поможет снять отек. Вместе с этим благодаря компрессу можно замедлить всасывание токсинов.

Напомним,