Как лечить укусы комаров: проверенные средства
Лето - время не только для солнца, пляжа и мороженого. Вместе с этим на охоту выходят комары, которые редко жалеют кого-либо.
Сода
Сода уменьшает зуд в области укуса, а также снимает воспаление и убивает токсины в укусе. Для того, чтобы быстро убрать проблему возьмите 3 ч. л. соды и 1 ч. л. воды. Затем тщательно перемешайте массу. Нанесите полученную пасту на укус. Обычно средство действует мгновенно.
Алоэ
Нашатырный спирт
Чтобы воспользоваться нашатырным спиртом в качестве средства от комаров, смешайте его с водой в пропорции 1:1. Место укуса стоит протереть смоченным в жидкости ватным тампоном.
Холодный компресс
Этот способ действенен в случае, когда уксус еще очень свежий. Сделайте холодный компресс и приложите к месту укуса. Холод вызовет сокращение сосудов и поможет снять отек. Вместе с этим благодаря компрессу можно замедлить всасывание токсинов.
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