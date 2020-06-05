Избавьтесь от них немедленно: какая обувь полнит ваши ноги

5 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
Избавьтесь от них немедленно: какая обувь полнит ваши ноги
Избавьтесь от них немедленно: какая обувь полнит ваши ноги
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Обувь тоже может прибавлять нам веса. При чем порой неправильно подобранная обувь может сыграть с нами еще более злую шутку, чем брюки либо платье.

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Предлагаем вам узнать, от какой обуви давно пора избавиться навсегда. Иначе вы рискуете визуально увеличить ваши ноги и взрастить в себе много комплексов. 

Ботильон на низком каблуке

Низкие ботильоны - очень неоднозначная пара обуви. Во-первых, такая модель весьма непрактична в условиях украинских реалий. А в самой обуви остается место между ногой и самим ботильоном. Согласитесь, это выглядит весьма странно. Вместе с этим подобрать подходящую одежду под ботильоны тоже задача не из простых. Ведь обувь визуально создает сильный акцент на ногах, что делает их более массивными. 

Балетки круглой формы 

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Мало того, что это уже давно вышло из популярности - такие балетки еще и существенно прибавляют веса вашим ногам. Кстати, вместе с этим такая обувь еще и становится причиной для  косолапости и плоскостопия. Лучше отдавать предпочтение моделям с квадратным либо острым носком. А сам плоский ход - заменить на небольшой устойчивый каблук. Ведь круглый вариант только заставляет щиколотку выглядеть визуально более массивно.   

Меховые сапоги 

Такая обувь была точно у каждой девушки.Что-то вроде угг, что-то вроде дешевой и странной модели с рынка. Сейчас пришло время раз и навсегда забыть об этой обуви. Дело в том, что мех визуально полнит ноги и делает их более массивными. Особенно в сочетании с брюками либо джинсами. На следующий сезон попробуйте отдать предпочтение высоким сапогам, которые наоборот будут способствовать удлинению ног. Либо приобретите модели сапог без видимого меха. Минималистичность и лаконичность - ваши лучшие друзья. 

Напомним, 

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