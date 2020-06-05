Избавьтесь от них немедленно: какая обувь полнит ваши ноги
Обувь тоже может прибавлять нам веса. При чем порой неправильно подобранная обувь может сыграть с нами еще более злую шутку, чем брюки либо платье.
Ботильон на низком каблуке
Низкие ботильоны - очень неоднозначная пара обуви. Во-первых, такая модель весьма непрактична в условиях украинских реалий. А в самой обуви остается место между ногой и самим ботильоном. Согласитесь, это выглядит весьма странно. Вместе с этим подобрать подходящую одежду под ботильоны тоже задача не из простых. Ведь обувь визуально создает сильный акцент на ногах, что делает их более массивными.
Балетки круглой формы
Меховые сапоги
Такая обувь была точно у каждой девушки.Что-то вроде угг, что-то вроде дешевой и странной модели с рынка. Сейчас пришло время раз и навсегда забыть об этой обуви. Дело в том, что мех визуально полнит ноги и делает их более массивными. Особенно в сочетании с брюками либо джинсами. На следующий сезон попробуйте отдать предпочтение высоким сапогам, которые наоборот будут способствовать удлинению ног. Либо приобретите модели сапог без видимого меха. Минималистичность и лаконичность - ваши лучшие друзья.
Напомним,