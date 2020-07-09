Какие продукты помогут вам улучшить сон: ТОП-4 помощника

9 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Какие продукты помогут вам улучшить сон: ТОП-4 помощника
Какие продукты помогут вам улучшить сон: ТОП-4 помощника
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Не только спорт может благоприятно влиять на ваше здоровье, а главное - сон.

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Во многом также важно следить за питанием. Особенно, в вечернее время, когда организм наиболее податливым к каким-либо колыханиям с ритмом сна. Помогут вам с этим продукты, которые нормализуют режим и качество вашего отдыха. 

Кефир

Кефир положительно влияет прежде всего на ваш кишечник и улучшает пищеварение. В нем содержится много кальция, который наиболее эффективно усваивается именно в темноте. Помимо этого, кефир успокаивает вашу нервную систему. Поэтому спокойный сон может быть точно для вас обеспечен. 

Банан

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Хоть некоторые и до сих пор считают банан слишком калорийным, чтобы есть его вечером, однако, все больше людей начинают становиться сторонниками этой идеи. Дело в том, что бананы содержат в себе триптофан - вещество, которое влияет положительно на нервную систему и расслабляет ее.  

Мед

Мед содержит в своем составе вещество, которое останавливает выработку гормона бодрости. Однако, не стоит забыть о количестве углеводов в нем. Поэтому важно принимать не более одной ложки меда вечером. Также вы можете добавить его в теплое молоко. Этот напиток сможет расслабить даже самую напряженную нервную систему. 

Белая рыба

Белая рыба - отличный вариант для ужина. Важно ее приготовить на пару и выбрать в качестве гарнира овощи либо салат. Такое блюдо быстро переварится. При этом вы будете ощущать себя сытыми, а сон будет более крепким. 

Напомним, 

 

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