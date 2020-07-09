Какие продукты помогут вам улучшить сон: ТОП-4 помощника
Не только спорт может благоприятно влиять на ваше здоровье, а главное - сон.
Кефир
Кефир положительно влияет прежде всего на ваш кишечник и улучшает пищеварение. В нем содержится много кальция, который наиболее эффективно усваивается именно в темноте. Помимо этого, кефир успокаивает вашу нервную систему. Поэтому спокойный сон может быть точно для вас обеспечен.
Банан
Мед
Мед содержит в своем составе вещество, которое останавливает выработку гормона бодрости. Однако, не стоит забыть о количестве углеводов в нем. Поэтому важно принимать не более одной ложки меда вечером. Также вы можете добавить его в теплое молоко. Этот напиток сможет расслабить даже самую напряженную нервную систему.
Белая рыба
Белая рыба - отличный вариант для ужина. Важно ее приготовить на пару и выбрать в качестве гарнира овощи либо салат. Такое блюдо быстро переварится. При этом вы будете ощущать себя сытыми, а сон будет более крепким.
Напомним,