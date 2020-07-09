Какие продукты помогут вам улучшить сон: ТОП-4 помощника

Не только спорт может благоприятно влиять на ваше здоровье, а главное - сон.

Кефир

Во многом также важно следить за питанием . Особенно, в вечернее время, когда организм наиболее податливым к каким-либо колыханиям с ритмом сна. Помогут вам с этим продукты, которые нормализуют режим и качество вашего отдыха.

Кефир положительно влияет прежде всего на ваш кишечник и улучшает пищеварение. В нем содержится много кальция, который наиболее эффективно усваивается именно в темноте. Помимо этого, кефир успокаивает вашу нервную систему. Поэтому спокойный сон может быть точно для вас обеспечен.

Банан

Мед

Хоть некоторые и до сих пор считают банан слишком калорийным, чтобы есть его вечером, однако, все больше людей начинают становиться сторонниками этой идеи. Дело в том, что бананы содержат в себе триптофан - вещество, которое влияет положительно на нервную систему и расслабляет ее.

Мед содержит в своем составе вещество, которое останавливает выработку гормона бодрости. Однако, не стоит забыть о количестве углеводов в нем. Поэтому важно принимать не более одной ложки меда вечером. Также вы можете добавить его в теплое молоко. Этот напиток сможет расслабить даже самую напряженную нервную систему.

Белая рыба

Белая рыба - отличный вариант для ужина. Важно ее приготовить на пару и выбрать в качестве гарнира овощи либо салат. Такое блюдо быстро переварится. При этом вы будете ощущать себя сытыми, а сон будет более крепким.

Напомним,