Полезная программа: ТОП-3 продуктов для здоровых и крепких зубов

Во вторник, 7 июля, в 10:00 на «Интере» выйдет спецвыпуск «Полезной программы», посвященный рейтингу лучших продуктов для укрепления зубов и десен.

Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, что нужно есть для профилактики стоматологических заболеваний и сохранения ослепительной улыбки.

Чтобы зубы были здоровыми и ухоженными, нужно не только чистить их качественной зубной пастой два раза в день, но и необходимо включить в свой ежедневный рацион продукты питания, которые препятствуют появлению налета на зубах, укрепляют эмаль и защищают от опасных заболеваний.

«Лучшие продукты для десен и зубов – это овощи, преимущественно жесткие и свежие, – рассказывает нутрициолог Алексия Май. – Среди них лидирует сырая морковь, богатая бета-каротином, витаминами B, D, E, а также кальцием и фтором, укрепляющими зубную эмаль и улучшающими кровообращение десен. Пережевывая морковь, мы очищаем налет с зубов и обеспечиваем отличный массаж деснам. Огурец, в свою очередь, уменьшает количество микробов и бактерий в ротовой полости. А благодаря ударной дозе кальция в сливках употребление этого продукта делает зубы здоровыми и крепкими. А еще сливки очищают поверхность зубов и нейтрализуют кислотно-щелочной баланс».

Какая морковь самая полезная – оранжевая, желтая, розовая или белая? С чем ее употреблять, чтобы она лучше усваивалась организмом? Сколько можно выпить сливок в течение дня без вреда для здоровья? Можно ли есть огурцы в неограниченных количествах? Какой из упомянутых продуктов является лидером по полезным свойствам для укрепления зубов? На что обращать внимание, чтобы выбирать только качественные продукты? И какие оригинальные блюда можно из них приготовить, зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер» завтра, 7 июля, в 10:00. Звездные эксперты выпуска – телеведущая Светлана Леонтьева, певицы Мила Нитич и Натаника.