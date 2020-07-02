Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.07.2020)

2 июля 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.07.2020)

2 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Печень это своеобразный фильтр, который защищает нас от токсинов. Алкоголь, жирная пища, химические добавки в продуктах, лекарства – вот далеко не полный список врагов нашей печени. Но, к счастью, друзей у этого органа тоже немало! Арбуз, капуста и виноград вошли в ТОП-3 продуктов для восстановления печени. В чем преимущество каждого из продуктов? Как разобраться в их качестве? На что стоит обращать внимание при покупке? Какие необычные блюда можно приготовить из них? И кто возглавит рейтинг этой программы за звание самого эффективного продукта для здоровой печени? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».

Новый выпуск Полезной программы от 02.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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