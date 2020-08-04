Рыбные и мясные котлеты рецепт: секрет идеального блюда от Владимира Ярославского
Как приготовить самые вкусные мясные и рыбные котлеты - знает Владимир Ярославский. Судья проекта МастерШеф делится секретом приготовления идеальных котлет.
Ингредиенты:
Мясные
из кролика
- 600 г кролик
- 60 хлеб
- 40 сливки
- 120 жареный лук
- 1 шт яйцо
из индейки
- 900 г индейка
- 100 хлеб
- 100 молоко
- 50 сливки
- 160 жареный лук
- 1 шт. яйцо
Рыбные
Карп - нужно чистое филе
Пропускаем через мелкую решетку 4(!) Раза - и это бомба
из карпа
- 800 карп мякоть
- 150 жареный лук
- 75 хлеб
- 120 молоко
- 1 яйцо
из судака
- 800 судак филе отжатое
- 150 лук жареный
- 100 г сливки
- 50 сливочное масло
- 2 яйца
Способ приготовления:
2. Хлеб использую белый, лучше всего вчерашний, корочку срезаю, и разламываю, режу на кусочки, заливаю нужным количеством молока или сливок, и смешиваю с готовым луком. Сухари или корка от хлеба в изделиях мне не нравятся
3. Соль беру морскую – в каменной очень много песка.
4. Перец обожаю душистый и чёрный в смеси, которую прогрел на сковороде и размял в ступке – этот аромат будет с вами очень долго
5. Фарш нравится пропущенный через среднюю решётку 3(!) раза.
6. Готовый фарш ставлю в холодильник на 1-2 часа, он схватится и легко формируется.
7. Жарю котлеты просто на растительном масле, иногда ещё нравится в яйце сразу. Иногда в сухарях - но это редкость-слишком много впитывается жира.
8. Доготавливаю в духовке, примерно 8-10 минут, пока на котлете не начнёт появляться «пена» - пузырьки воздуха - тогда изделия сочные и вкусные. Температура 200 Цельсия. Вес одной котлетки примерно 80-100 г. Приятного аппетита!
Напомним,