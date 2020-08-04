Рыбные и мясные котлеты рецепт: секрет идеального блюда от Владимира Ярославского

4 августа 2020 16:30 Юлия Крутиева
Рыбные и мясные котлеты рецепт: секрет идеального блюда от Владимира Ярославского
Владимир Ярославский
пресс-служба канала СТБ

Как приготовить самые вкусные мясные и рыбные котлеты - знает Владимир Ярославский. Судья проекта МастерШеф делится секретом приготовления идеальных котлет.

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Уже скоро на СТБ в эфире состоится премьера 10 сезона легендарного кулинарного проекта «МастерШеф». Судья Владимир Ярославский поделился секретами идеальных мясных и рыбных котлеты, которые готовит еще с 15 лет.

Ингредиенты:

Мясные

из кролика

  • 600 г кролик
  • 60 хлеб
  • 40 сливки
  • 120 жареный лук
  • 1 шт яйцо

из индейки

  • 900 г индейка
  • 100 хлеб
  • 100 молоко
  • 50 сливки
  • 160 жареный лук
  • 1 шт. яйцо

Рыбные 

Карп - нужно чистое филе
Пропускаем через мелкую решетку 4(!) Раза - и это бомба

из карпа

  • 800 карп мякоть
  • 150 жареный лук
  • 75 хлеб
  • 120 молоко
  • 1 яйцо

из судака

  • 800 судак филе отжатое
  • 150 лук жареный
  • 100 г сливки
  • 50 сливочное масло
  • 2 яйца

Способ приготовления:

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1. Для котлет я обязательно беру поджаренный репчатый лук. Если мясо или рыба сухие и нежирные – беру сливочное масло. Если жирности достаточно – тогда жарю на растительном масле. Важно использовать средний огонь, чтобы лук прямо протомился, стал прозрачным, ароматным, и даже начинал уже румяниться по краям – но только-только начал. Помните, аромат жареного лука – и мы уже бежим на него к маме на кухню

2. Хлеб использую белый, лучше всего вчерашний, корочку срезаю, и разламываю, режу на кусочки, заливаю нужным количеством молока или сливок, и смешиваю с готовым луком. Сухари или корка от хлеба в изделиях мне не нравятся

3. Соль беру морскую – в каменной очень много песка.

4. Перец обожаю душистый и чёрный в смеси, которую прогрел на сковороде и размял в ступке – этот аромат будет с вами очень долго

5. Фарш нравится пропущенный через среднюю решётку 3(!) раза.

6. Готовый фарш ставлю в холодильник на 1-2 часа, он схватится и легко формируется.

7. Жарю котлеты просто на растительном масле, иногда ещё нравится в яйце сразу. Иногда в сухарях - но это редкость-слишком много впитывается жира.

8. Доготавливаю в духовке, примерно 8-10 минут, пока на котлете не начнёт появляться «пена» - пузырьки воздуха - тогда изделия сочные и вкусные. Температура 200 Цельсия. Вес одной котлетки примерно 80-100 г. Приятного аппетита!

Напомним,

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