Рыбные и мясные котлеты рецепт: секрет идеального блюда от Владимира Ярославского

Как приготовить самые вкусные мясные и рыбные котлеты - знает Владимир Ярославский. Судья проекта МастерШеф делится секретом приготовления идеальных котлет.

Ингредиенты:

Уже скоро на СТБ в эфире состоится премьера 10 сезона легендарного кулинарного проекта «МастерШеф» . Судья Владимир Ярославский поделился секретами идеальных мясных и рыбных котлеты, которые готовит еще с 15 лет.

Мясные

из кролика

600 г кролик

60 хлеб

40 сливки

120 жареный лук

1 шт яйцо

из индейки

900 г индейка

100 хлеб

100 молоко

50 сливки

160 жареный лук

1 шт. яйцо

Рыбные

Карп - нужно чистое филе

Пропускаем через мелкую решетку 4(!) Раза - и это бомба

из карпа

800 карп мякоть

150 жареный лук

75 хлеб

120 молоко

1 яйцо

из судака

800 судак филе отжатое

150 лук жареный

100 г сливки

50 сливочное масло

2 яйца

Способ приготовления:

1. Для котлет я обязательно беру поджаренный репчатый лук. Если мясо или рыба сухие и нежирные – беру сливочное масло. Если жирности достаточно – тогда жарю на растительном масле. Важно использовать средний огонь, чтобы лук прямо протомился, стал прозрачным, ароматным, и даже начинал уже румяниться по краям – но только-только начал. Помните, аромат жареного лука – и мы уже бежим на него к маме на кухню

2. Хлеб использую белый, лучше всего вчерашний, корочку срезаю, и разламываю, режу на кусочки, заливаю нужным количеством молока или сливок, и смешиваю с готовым луком. Сухари или корка от хлеба в изделиях мне не нравятся

3. Соль беру морскую – в каменной очень много песка.

4. Перец обожаю душистый и чёрный в смеси, которую прогрел на сковороде и размял в ступке – этот аромат будет с вами очень долго

5. Фарш нравится пропущенный через среднюю решётку 3(!) раза.

6. Готовый фарш ставлю в холодильник на 1-2 часа, он схватится и легко формируется.

7. Жарю котлеты просто на растительном масле, иногда ещё нравится в яйце сразу. Иногда в сухарях - но это редкость-слишком много впитывается жира.

8. Доготавливаю в духовке, примерно 8-10 минут, пока на котлете не начнёт появляться «пена» - пузырьки воздуха - тогда изделия сочные и вкусные. Температура 200 Цельсия. Вес одной котлетки примерно 80-100 г. Приятного аппетита!

Напомним,