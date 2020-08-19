Икра из сладкого перца рецепт: консервация на зиму от Ревизора Юлии Панковой
19 августа 2020 16:30
Ревизор Юлия Панкова
instagram.com/pankova_julja
Легкий рецепт вкусной консервации на зиму. Как приготовить икру из сладкого перца - рассказывает Юлия Панкова.
«Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова делится рецептом приготовления икры из сладкого перца.
Такая заготовка сохраняет в себе вкус, аромат и пользу, – рассказывает девушка. – Икра украсит праздничный стол или разнообразит обычное меню.
Ингредиенты:
- 2,5 кг – сладкого перца
- 200 г – помидоров
- 50 г – моркови
- 250 г – лука
- 100 г – корня сельдерея
- 100 г – корня петрушки
- 1 ч. л. – черного молотого перца
- 1 ч. л. – молотого душистого перца
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Сладкий перец хорошо вымойте. Натрите его оливковым или подсолнечным маслом. Затем запеките в духовке, время от времени переворачивая.
- Когда перец остынет, очистите его от кожуры и семян. Пропустите через мясорубку.
- Сельдерей, петрушку и морковь очистите. Нарежьте соломкой и тушите до полуготовности в оливковом или подсолнечном масле.
- Лук нарежьте и обжарьте до золотистого цвета.
- Помидоры помойте, обдайте кипятком, снимите кожицу, натрите на крупной терке или пропустите через мясорубку. Проварите, пока объем не уменьшится вдвое.
- После этого все ингредиенты соедините, добавьте оба вида молотого перца, соль и тушите все это 10 минут после закипания.
- Горячую икру переложите в пропаренные (тоже горячие) банки и простерилизуйте. Для литровых банок нужно 40 минут, для пол-литровых достаточно 30 минут.
- После этого банки закатайте, остудите (перевернув вверх донышком и укутав одеялом) и храните в темном, желательно прохладном месте.
Икра из сладкого перца рецепт: консервация на зиму от Ревизора Юлии Панковой / пресс-служба Нового канала
Напомним,