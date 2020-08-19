Икра из сладкого перца рецепт: консервация на зиму от Ревизора Юлии Панковой

19 августа 2020 16:30 Юлия Крутиева
Икра из сладкого перца рецепт: консервация на зиму от Ревизора Юлии Панковой
Ревизор Юлия Панкова
instagram.com/pankova_julja

Легкий рецепт вкусной консервации на зиму. Как приготовить икру из сладкого перца - рассказывает Юлия Панкова.

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Конец лета – жаркая пора сбора урожая. Самое время подумать о запасах на зиму. Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова делится рецептом приготовления икры из сладкого перца.

Такая заготовка сохраняет в себе вкус, аромат и пользу, – рассказывает девушка. – Икра украсит праздничный стол или разнообразит обычное меню.

Ингредиенты:

  • 2,5 кг – сладкого перца
  • 200 г – помидоров
  • 50 г – моркови
  • 250 г – лука
  • 100 г – корня сельдерея
  • 100 г – корня петрушки
  • 1 ч. л. – черного молотого перца
  • 1 ч. л. – молотого душистого перца
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Сладкий перец хорошо вымойте. Натрите его оливковым или подсолнечным маслом. Затем запеките в духовке, время от времени переворачивая.
  2. Когда перец остынет, очистите его от кожуры и семян. Пропустите через мясорубку.
  3. Сельдерей, петрушку и морковь очистите. Нарежьте соломкой и тушите до полуготовности в оливковом или подсолнечном масле.
  4. Лук нарежьте и обжарьте до золотистого цвета.
  5. Помидоры помойте, обдайте кипятком, снимите кожицу, натрите на крупной терке или пропустите через мясорубку. Проварите, пока объем не уменьшится вдвое.
  6. После этого все ингредиенты соедините, добавьте оба вида молотого перца, соль и тушите все это 10 минут после закипания.
  7. Горячую икру переложите в пропаренные (тоже горячие) банки и простерилизуйте. Для литровых банок нужно 40 минут, для пол-литровых достаточно 30 минут.
  8. После этого банки закатайте, остудите (перевернув вверх донышком и укутав одеялом) и храните в темном, желательно прохладном месте.

Икра из сладкого перца рецепт: консервация на зиму от Ревизора Юлии Панковой / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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