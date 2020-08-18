Классическая баклажанная икра: рецепт для дома

18 августа 2020 10:30 Алла Лысак
Классическая баклажанная икра: рецепт для дома
Классическая баклажанная икра: рецепт для дома
pixabay.com

Ароматная баклажанная икра подойдет не только для повседневного стола, она станет украшением любого праздника!

 Приготовить икру можно в домашних условиях и без лишних хлопот!

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Баклажанная икра во все времена считалась универсальной закуской, редкий гость способен от нее отказаться. Чтобы сделать заготовку на зиму, вам понадобятся овощи и пряности, воспользуйтесь нашим рецептом, чтобы все получилось отлично!

Ингредиенты:

  • Баклажаны 300 г.,
  • Лук 2 шт.,
  • Помидоры 1 шт.,
  • Уксус 1 ч. ложка,
  • Соль и перец по вкусу. 
  • Растительное масло 2 ст. ложки,

Способ приготовления:

Классическая баклажанная икра: рецепт для дома

1. Баклажаны нарезаем и отправляем в духовку, запекаем при температуре 180 градусов 25 минут.

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2. Снимаем помидорную кожу, овощи опускаем в кипяток, а затем — в холодную воду. Нарезаем на кубики или по вкусу.

3. Лук нарезаем и обжариваем на масле до прозрачности. Добавляем помидоры и их тоже обжариваем, солим и перчим.

4. Когда баклажан остынет, снимаем кожицу и нарезаем его кубиками, смешиваем с луком и помидором.

5. Перемешиваем и вливаем уксус, измельчаем икру с помощью блендера или мясорубки. Приятного аппетита!

Напомним.

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