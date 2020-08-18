Классическая баклажанная икра: рецепт для дома
Ароматная баклажанная икра подойдет не только для повседневного стола, она станет украшением любого праздника!
Приготовить икру можно в домашних условиях и без лишних хлопот!икра во все времена считалась универсальной закуской, редкий гость способен от нее отказаться. Чтобы сделать заготовку на зиму, вам понадобятся овощи и пряности, воспользуйтесь нашим рецептом, чтобы все получилось отлично!
Ингредиенты:
- Баклажаны 300 г.,
- Лук 2 шт.,
- Помидоры 1 шт.,
- Уксус 1 ч. ложка,
- Соль и перец по вкусу.
- Растительное масло 2 ст. ложки,
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезаем и отправляем в духовку, запекаем при температуре 180 градусов 25 минут.
3. Лук нарезаем и обжариваем на масле до прозрачности. Добавляем помидоры и их тоже обжариваем, солим и перчим.
4. Когда баклажан остынет, снимаем кожицу и нарезаем его кубиками, смешиваем с луком и помидором.
5. Перемешиваем и вливаем уксус, измельчаем икру с помощью блендера или мясорубки. Приятного аппетита!
Напомним.