Многослойный салат из баклажанов на зиму рецепт

24 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Многослойный салат из баклажанов на зиму рецепт
Многослойный салат из баклажанов на зиму рецепт
pixabay.com

Юлия Панкова поделилась рецептом на зиму. В домашних условиях салат готовится очень быстро и не требует особенных кулинарных способностей.

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Салат на зиму мы готовим летом из свежих и ароматных продуктов! И как потом, уже в холодное время года, приятно открыть баночку летнего салата и вспомнить вкус овощей, которых так не хватает зимой. 

Ингредиенты:

  • Баклажаны 4 шт.,
  • Кабачки 4 шт.,
  • Помидоры 4 шт.,
  • Репчатый лук 3 шт.,
  • Болгарский перец 4 шт.,
  • Чеснок 10-12 зубчиков,
  • Соль по вкусу,
  • Масло для жарки. 

Ингредиенты для маринада:

  • Уксус 200 г.,
  • Вода 0,5 литра,
  • Черный перец 10 шт.,
  • Соль 1 ст. ложка,
  • Сахар 4 ст. ложки. 

Многослойный салат из баклажанов на зиму рецепт

Способ приготовления:

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1. Нарезаем кольцами баклажаны, кабачки и помидоры ( не толще одного сантиметра), лук измельчаем, а перец нарезаем на полоски.

2. Все овощи обжариваем отдельно на сильном огне, кабачки и баклажаны солим.

3. Выкладываем овощи в стерилизованные банки слоями.

Совет!

На каждый слой выдавливайте немного чеснока при помощи пресса.

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4. Соединяем в кастрюле ингредиенты для маринада, доводим до кипения и держим на огне 2-3 минуты. Заливаем маринадом салат. 

5. Закрываем крышками и переворачиваем баночки, даем остыть. 

6. Храним до зимы в прохладном месте. Приятного аппетита!

Напомним,

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