Многослойный салат из баклажанов на зиму рецепт
Юлия Панкова поделилась рецептом на зиму. В домашних условиях салат готовится очень быстро и не требует особенных кулинарных способностей.
Ингредиенты:
- Баклажаны 4 шт.,
- Кабачки 4 шт.,
- Помидоры 4 шт.,
- Репчатый лук 3 шт.,
- Болгарский перец 4 шт.,
- Чеснок 10-12 зубчиков,
- Соль по вкусу,
- Масло для жарки.
Ингредиенты для маринада:
- Уксус 200 г.,
- Вода 0,5 литра,
- Черный перец 10 шт.,
- Соль 1 ст. ложка,
- Сахар 4 ст. ложки.
Способ приготовления:
2. Все овощи обжариваем отдельно на сильном огне, кабачки и баклажаны солим.
3. Выкладываем овощи в стерилизованные банки слоями.
Совет!
На каждый слой выдавливайте немного чеснока при помощи пресса.
5. Закрываем крышками и переворачиваем баночки, даем остыть.
6. Храним до зимы в прохладном месте. Приятного аппетита!
Напомним,