Брошети з печеним буряком та кількою в пряному маринаді
PR 15 февраля 2022 10:40
Брошети з печеним буряком та кількою в пряному маринаді
пресс-служба
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Інгредієнти:
- 1 великий буряк
- 1 ст. л. морської солі для запікання буряка
- кілька в пряному маринаді
- кріп
- 6-8 гілочок розмарину
- шматок багету або чіабати
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 зубчик часнику
- 2 ст. л. домашнього майонезу
Спосіб приготування:
- Брошет в перекладі з французької означає «шпажка». Тож готуємо шпажки з розмарину із буряком та пряною кількою.
- Буряк помийте, шкірку залишіть. Покладіть його разом із морською сіллю у шматок фольги та запікайте в духовці півтори години за температури 170 ⁰С.
- Коли буряк охолоне, знімаємо шкірку та нарізаємо на тонесенькі слайси.
- Багет шматочками обсмажуємо на пательні на оливковій олії разом із часником до золотавого кольору.
- Кожну грінку змащуємо домашнім майонезом. Слайси буряка покладіть частково один на один, посередині – кільку та кріп і загорніть рулетиком, а далі нанизуйте їх на гілочки розмарину, з яких попередньо приберіть листочки та загостріть злегка кінчики. Зберіть все, як на фото, та смакуйте.
Брошети з печеним буряком та кількою в пряному маринаді / пресс-служба