Брошети з печеним буряком та кількою в пряному маринаді

PR 15 февраля 2022 10:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Брошети з печеним буряком та кількою в пряному маринаді
Брошети з печеним буряком та кількою в пряному маринаді
пресс-служба

Baltic Premium Fish рекомендує!

Читайте такжеГречана галета з копченою кількою в олії на сніданок
Ольга Мартиновська переможниця шоу «МастерШеф» та суддя проєкту «МастерШеф.Професіонали» поділилася з нами чудовим рецептом здорової та смачної страви з риби.

Інгредієнти:

  • 1 великий буряк
  • 1 ст. л. морської солі для запікання буряка
  • кілька в пряному маринаді
  • кріп
  • 6-8 гілочок розмарину
  • шматок багету або чіабати
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 зубчик часнику
  • 2 ст. л. домашнього майонезу

Спосіб приготування:

  1. Брошет в перекладі з французької означає «шпажка». Тож готуємо шпажки з розмарину із буряком та пряною кількою.
  2. Буряк помийте, шкірку залишіть. Покладіть його разом із морською сіллю у шматок фольги та запікайте в духовці півтори години за температури 170 ⁰С.
  3. Коли буряк охолоне, знімаємо шкірку та нарізаємо на тонесенькі слайси.
  4. Багет шматочками обсмажуємо на пательні на оливковій олії разом із часником до золотавого кольору.
  5. Кожну грінку змащуємо домашнім майонезом. Слайси буряка покладіть частково один на один, посередині – кільку та кріп і загорніть рулетиком, а далі нанизуйте їх на  гілочки розмарину, з яких попередньо приберіть листочки та загостріть злегка кінчики. Зберіть все, як на фото, та смакуйте.

Брошети з печеним буряком та кількою в пряному маринаді / пресс-служба

Baltic Premium Fish у Facebook, Instagram.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

рецепты простые рецепты брускетты

Материалы по теме

Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом: рецепт на День влюбленных от Алисы Тункевич
Еда и рецепты

Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом: рецепт на День влюбленных от Алисы ТункевичЭксклюзив
Прованский салат на День святого Валентина от Ольги Мартыновской
Еда и рецепты

Прованский салат на День святого Валентина от Ольги Мартыновской
Душистый домашний хлеб по рецепту Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Душистый домашний хлеб по рецепту Шефа Алекса Якутова
Сын Егора Крутоголова попал в аварию во время гонок в Италии
Новости

Сын Егора Крутоголова попал в аварию во время гонок в Италии

Популярное на сайте

Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)

Популярное видео

Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK