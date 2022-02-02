Гречана галета з копченою кількою в олії на сніданок

Гречана галета з копченою кількою в олії на сніданок

Baltic Premium Fish рекомендує!

Не вівсянкою єдиною! Пропонуємо вам корисний та смачний рецепт від Ольги Мартиновської, переможниці шоу «МастерШеф» та судді «МастерШеф. Професіонали».

Інгредієнти:

100 г гречаного борошна

60 г пшеничного борошна

2 яйця

200 мл молока

200 мл мінеральної газованої води

дрібка солі

дрібка цукру

2 ст. л. рослинної олії

1 яйце (для яєчні)

50 г кільки в олії

50 г твердого сиру типу пармезан

Приготування:

Для галети – це гречаний млинець – візьміть обидва борошна, розмішайте. Додайте 2 яйця та половину молока, вимішуйте вінчиком.

Поступово вливайте молоко та воду, додайте сіль, цукор та рослинну олію. Смажте галету на тефлоновій сковорідці, перевертайте.

Гречані млинці містять мало глютену, тому легко рвуться – будьте терплячими, перевертаючи. Коли перекинули на другий бік, на середину млинця, насипте тертий сир, щоб він плавився, краї млинця загорніть в напрямку до центру.

Потім посмажте яєчню, але делікатно, щоб жовток залишився рідким.

Гречана галета з копченою кількою в олії на сніданок / пресс-служба

Гречана галета з копченою кількою в олії на сніданок / пресс-служба

Гречана галета з копченою кількою в олії на сніданок / пресс-служба

Млинець кладемо на тарілку, яєчню на млинець, рибку на яєчню. І buon appetito!

Гречана галета з копченою кількою в олії на сніданок / пресс-служба

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