Баклажаны-лодочки под сыром: рецепт от ведущей Вікна-новини Яны Брензей

17 июля 2020 20:00 Александр Кива
Баклажаны-лодочки под сыром: рецепт от ведущей Вікна-новини Яны Брензей
Баклажаны-лодочки под сыром: рецепт от ведущей Вікна-новини Яны Брензей
пресс-служба

В следующую субботу, 25 июля в 19:00, на СТБ стартуют премьерные выпуски кулинарного шоу «Звана вечеря».

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Яркие герои будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников. Человек, набравший наибольшее количество баллов от соперников, получит денежный приз. В преддверии премьеры Звана вечеря рецептом своего любимого блюда поделилась ведущая программы «Вікна-новини» на СТБ Яна Брензей. Она предлагает приготовить баклажаны-лодочки под сыром.

«Я обожнюю овочі, тому більшість моїх коронних став – саме з них. Приміром, баклажани-човники під сиром. Щойно мій чоловік бачить «синенькі» в магазині чи на базарі, одразу питає, коли я вже їх приготую», – рассказывает ведущая «Вікон».

Для приготовления блюда вам понадобятся такие ингредиенты:

  • два больших, ровненьких, без изгибов, баклажана;
  • 3-4 средних помидора;
  • 1 лук;
  • 2 зуб. чеснока;
  • 300 гр. шампиньонов;
  • 1 перец чили;
  • горстка петрушки;
  • горстка базилика;
  • 200 гр. твердого сыра;
  • майонез – по желанию.

Яна избегает мяса в пище, но, если у вас есть желание, ведущая советует заменить грибы на одно куриное филе или же просто добавить его к ингредиентам.

Способ приготовления:

1.     Баклажаны разрезаем вдоль. Ложкой осторожно вынимаем мякоть. Лодочки, которые у вас получатся, замачиваем в холодной подсоленной воде на полчаса. Пока они в «подводном плавании», мелко нарезаем лук и чеснок. Кубиками режем мякоть баклажана, помидоры, небольшими кусочками нарезаем грибы или курицу.

2.     На сковороду льем немного растительного масла. Поджариваем лук и чеснок. Когда они подзолотятся, добавляем грибы (или курицу). Когда из грибов выйдет вода (или курица немного поджарится), добавляем баклажаны. За 5 минут до готовности – поместите на сковородку помидоры, петрушку, базилик, чили.

3.     Достаем из воды лодочки, протираем их от влаги. По желанию, смазываем середину майонезом или чесночным соусом, выкладываем нашу начинку. Ставим в духовку на полчаса. За 10 минут до готовности – посыпаем сверху натертым сыром.

«Смакуємо вчотирьох або вдвох, якщо є бажання лопнути», – улыбаясь добавляет Яна.

В связи с графиком работы, ведущая признается, что часто приглашать гостей не удается. Однако время от времени Яна с супругом устраивают тематические гастро-вечеринки. К примеру, вечер мексиканской или грузинской кухни.

«Утім смачна їжа – це лише тло і привід зустрітися, згадати мандрівки або спланувати (а в умовах пандемії скоріше помріяти) нові поїздки, просто поговорити. Тому застілля я люблю за душевність, але смачно попоїсти люблю теж», – делится Яна.

Напомним, героями первого выпуска шоу «Звана вечеря» станут: Артем Семенов (экс-травести-дива Урсула, финалистка «Україна має талант» и участник «Голоса страны»), эпатажная блогерша Настя, ревизор Макс и потомственная травница Юлия. Какими блюдами они удивят? Включайте СТБ 25 июля в 19:00 и не пропустите сразу два премьерных выпуска!

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СТБ рецепты Звана вечеря Баклажаны-лодочки под сыром Баклажаны-лодочки

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