Торт из безе: быстрый рецепт десерта Павлова от Юлии Панковой
Ведущая Нового канала Юлия Панкова поделилась рецептом классического торта из безе. Как дома быстро приготовить десерт Павлова - читайте в материале.
Логично, чтобы отпраздновать дружбу. Мы не могли остаться в стороне от этого вкусного и важного дня, поэтому ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова подготовила рецепт вкусного тортика «Павлова».
Уверена, что все пробовали этот воздушный десерт из безе, – говорит Юля. – Люблю его за нежную хрустящую корочку и мягкую серединку, которая напоминает зефир. Его украшают взбитыми сливками и свежими фруктами. Кстати, десерт быстро готовится.
Ингредиенты:
- 4 шт. – яичных белков
- 250 г – сахара
- 1 ст. л. – кукурузного крахмала
- ½ ч. л. – уксуса
- 1 пачка – ванили
- 3 ст. л. – сахарной пудры
- 130 г – клубники
- 2 шт. – киви
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Белки комнатной температуры взбейте миксером. Добавьте щепотку соли. Не останавливая миксер, всыпьте к белкам сахар, переключите миксер на максимальную скорость и взбивайте. Смесь должна стать глянцевой и тягучей.
- Добавьте уксус и на минимальной скорости сделайте три оборота миксером.
- На взбитые белки просейте крахмал и аккуратно, с помощью лопатки, смешайте. Старайтесь не повредить воздушную текстуру меренги.
- Переложите меренгу на пергамент, придав ей необходимую форму. Внутри меренги сделайте углубление. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку, сразу уменьшите температуру до 120 градусов. Выпекайте полтора часа. Затем извлеките из духовки и дайте остыть.
- Взбейте сливки с сахарной пудрой и ванилью.
- Когда меренга остынет, переложите ее на блюдо. Сверху выложите взбитые сливки и украсьте клубникой и киви. Можно использовать любые сезонные фрукты.
Напомним,