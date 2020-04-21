Легендарный торт Наполеон без выпечки (рецепт)

Легкий рецепт известного Наполеона!

Слоеное печенье 0,5 кг.,

Яйца 2 шт.,

Сахар 1 стакан,

Мука 2-3 ст ложки,

Ванильный сахар по вкусу,

Молоко 0,5 литра.

Способ приготовления:

1. Готовим заварной крем: часть молока ставим на огонь и доводим до кипения. Яйца смешиваем с сахаром, добавляем муку и перемешиваем смесь.

Вливаем холодное молоко, мешаем до однородности.

2. Вливаем теплое молоко в крем и доводим до загустения, постоянно помешивая.

3. Выстилаем форму фольгой или пищевой пленкой, часть печенья распределяем по ней, смазываем заварным кремом. Так делаем еще несколько раз.

4. Украшаем торт крошкой из оставшегося печенья, ставим торт в холодильник на ночь или несколько часов, чтобы он пропитался. Изъять торт из формы будет удобно за края фольги или пищевой пленки. Приятного аппетита!

Напомним,