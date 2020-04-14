Что приготовить на Пасху: рецепты от шеф-повара Готовим вместе Андрея Дромова

14 апреля 2020 18:15 Александр Кива
Что приготовить на Пасху: рецепты от шеф-повара Готовим вместе Андрея Дромова
Что приготовить на Пасху: рецепты от шеф-повара Готовим вместе Андрея Дромова

Пасху в этом году мы будем отмечать на карантине: без освящения куличей в церкви и без большого застолья с родственниками.

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Шеф-повар программы «Готовим вместе» Андрей Дромов предлагает по-особенному подойти к традиционному пасхальному меню и разнообразить его легкими и полезными блюдами.
 
«В этом году мы с семьей отдадим предпочтение блюдам на гриле: мясу, рыбе и овощам, – говорит Андрей Дромов. – Они полезные и в тоже время простые в приготовлении. К тому же собственный дом и прекрасная одесская погода позволяют нам проводить время на открытом воздухе, не нарушая правил карантина».
 
Шеф-повар поделился тремя рецептами блюд, которые будут на его пасхальном столе и которые сможет приготовить любая хозяйка.
 
Любителям рыбы он предлагает приготовить запеченную скумбрию«Покупать ее нужно из расчета – одна рыба на человека, – объясняет Андрей Дромов. – Зачищаем скумбрию от костей. Филе посыпаем солью, перцем, зернистой горчицей, добавляем немного майонеза и соевого соуса. Затем замаринованную рыбку отправляем в духовку на 15-20 минут. Запекаем при температуре 190 градусов до золотистой корочки, выкладываем на тарелки, украшаем и подаем на стол».
 
Любителям мяса шеф-повар рекомендует беспроигрышный вариант – его фирменный шашлык«Секрет приготовления блюда достаточно прост: на 1 кг свиной шеи я беру 800 г репчатого лука, соль, перец, молотый кориандр и лавровый лист. Мясо режу кусками, перемешиваю с нарезанным кольцами луком и специями. Затем надеваю на шпажки и отправляю либо на сковороду, либо в духовку, либо на гриль. Будет очень вкусно, гарантирую!»
 
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А на десерт Андрей Дромов предлагает испечь яблочный тарт Татен«Возьмите 100 г замороженного или хорошо охлажденного масла. Натрите на крупной терке, смешайте с 200 г муки, 3-4 ст. л. холодной воды, добавьте щепотку соли, 2 ст. л. сахара и немного ванили. Замешиваем тесто, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 10-15 минут. В это время яблоки режем дольками и пересыпаем сахаром и корицей. На килограмм фруктов – 100 г сахара. Обжариваем все на сковороде на большом огне до карамельного цвета. Всыпаем горсть орехов и продолжаем жарить. Добавляем 2 ст. л. масла в начинку, перемешиваем. Накрываем начинку сверху тестом, которое было в холодильнике. И прямо в сковороде отправляем пирог в духовку, разогретую до 180-190 градусов, и выпекаем еще 15-20 минут – до румяной корочки на тесте».
 
 
Андрей Дромов желает всем вкусной паски и крепкого здоровья!
 
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