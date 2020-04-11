Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 15 выпуск от 11.04.2020

11 апреля 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 15 выпуск от 11.04.2020

11 апреля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Читайте такжеГотовим вместе: Рыбные блюда (эфир от 17.03.2019)
Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

Шеф-повар Андрей Дромов поделится новыми оригинальными рецептами для меню выходного дня. В этот раз он предложит зрителям приготовить на завтрак сосиски в блинном тесте с сыром,  на обед – турецкий суп из чечевицы, а на ужин – румяные украинские деруны с ароматным венгерским гуляшом. А ведущий Андрей Доманский в этом выпуске продемонстрирует «молочный» эксперимент с пищевыми красителями.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.

Напомним,

Облако тегов

телешоу Готовим вместе. Домашняя кухня

Материалы по теме

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Телешоу

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Первое, второе и компот: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Телешоу

Первое, второе и компот: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: шефы будут готовить сникерсы, баунти и рафаэлло, не зная рецептов
Анонсы на ТВ

МастерШеф. Профессионалы-2: шефы будут готовить сникерсы, баунти и рафаэлло, не зная рецептов
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020
Новости

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Холостяк-10: подробности 5 выпуска – поцелуй под водой, рисование на телах и близость на Церемонии

Холостяк-10: подробности 5 выпуска – поцелуй под водой, рисование на телах и близость на Церемонии

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK