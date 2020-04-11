Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 15 выпуск от 11.04.2020

11 апреля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Шеф-повар Андрей Дромов поделится новыми оригинальными рецептами для меню выходного дня. В этот раз он предложит зрителям приготовить на завтрак сосиски в блинном тесте с сыром, на обед – турецкий суп из чечевицы, а на ужин – румяные украинские деруны с ароматным венгерским гуляшом. А ведущий Андрей Доманский в этом выпуске продемонстрирует «молочный» эксперимент с пищевыми красителями.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.

Напомним,