Праздник для сладкоежек! Творожная паска со сгущенкой (рецепт)

17 апреля 2020 14:30 Алла Лысак
Праздник для сладкоежек! Творожная паска со сгущенкой (рецепт)
Праздник для сладкоежек! Творожная паска со сгущенкой (рецепт)

Многие пасхальные традиции остаются недоступными из-за пандемии COVID-19, к счастью, выпекание паски остается неизменным атрибутом праздника.

Читайте такжеСмачна паска на Великдень – це легко!
Ингредиенты:

  • Сметана 250 г.,  
  • Творог 1,25 кг.,
  • Цукаты 70 г.,
  • Изюм 70 г.,
  • Сгущенка 400 г.,
  • Сахар 60 г.,
  • Ванильный сахар 1 ч. ложка,
  • Масло сливочное 250 г.

Способ приготовления:

1. Промываем и высушиваем изюм, а творог перетираем через сыто.

Читайте такжеТворожная пасха королевская (рецепт)
2. Добавляем к творогу растопленное сливочное масло, сахар и ваниль.

3. Взбиваем миксером до однородной массы. 

4. Добавляем к массе сгущенное молоко, сметану, изюм и цукаты, перемешиваем. 

5. Выкладываем творожную смесь в формы (на дно кладем марлю в несколько слоев) и оставляем в холодильнике на 1-2 дня. Приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

Пасха рецепт Пасха 2020

Материалы по теме

Чем украсить пасхальный кулич: ТОП-4 варианта
Полезные советы

Чем украсить пасхальный кулич: ТОП-4 варианта
Страстная пятница: традиции и запреты
Праздники

Страстная пятница: традиции и запреты
Холостяк-10: Макс организует девушкам house-party, а также приход гостей, среди которых – мама Алины
Анонсы на ТВ

Холостяк-10: Макс организует девушкам house-party, а также приход гостей, среди которых – мама Алины
Праздник для сладкоежек! Творожная паска со сгущенкой (рецепт)
Еда и рецепты

Праздник для сладкоежек! Творожная паска со сгущенкой (рецепт)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK