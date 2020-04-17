Праздник для сладкоежек! Творожная паска со сгущенкой (рецепт)
Многие пасхальные традиции остаются недоступными из-за пандемии COVID-19, к счастью, выпекание паски остается неизменным атрибутом праздника.
- Сметана 250 г.,
- Творог 1,25 кг.,
- Цукаты 70 г.,
- Изюм 70 г.,
- Сгущенка 400 г.,
- Сахар 60 г.,
- Ванильный сахар 1 ч. ложка,
- Масло сливочное 250 г.
Способ приготовления:
1. Промываем и высушиваем изюм, а творог перетираем через сыто.
3. Взбиваем миксером до однородной массы.
4. Добавляем к массе сгущенное молоко, сметану, изюм и цукаты, перемешиваем.
5. Выкладываем творожную смесь в формы (на дно кладем марлю в несколько слоев) и оставляем в холодильнике на 1-2 дня. Приятного аппетита!
Напомним,