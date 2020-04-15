Украинцев ожидают длинные пасхальные выходные
15 апреля 2020 18:30
Украинцев ожидают длинные пасхальные выходные
Уже в следующее воскресенье, 19 апреля, украинцы отпразднуют один из самых главных христианских праздников в году, Пасху.
коронавируса богослужения ограничивают, а святить пасхальные корзинки предлагают в режиме онлайн. Однако праздник непременно состоится и украинцы получат сразу три выходных дня подряд.
Помимо традиционных субботы и воскресенья, 18 и 19 апреля, выходным станет еще один день, 20 апреля (понедельник).
Напомним,