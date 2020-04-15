Украинцев ожидают длинные пасхальные выходные

15 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
Украинцев ожидают длинные пасхальные выходные
Украинцев ожидают длинные пасхальные выходные

Уже в следующее воскресенье, 19 апреля, украинцы отпразднуют один из самых главных христианских праздников в году, Пасху.

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В этом году из-за карантина и пандемии коронавируса богослужения ограничивают, а святить пасхальные корзинки предлагают в режиме онлайн. Однако праздник непременно состоится и украинцы получат сразу три выходных дня подряд. 

Помимо традиционных субботы и воскресенья, 18 и 19 апреля, выходным станет еще один день, 20 апреля (понедельник).

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Все дело в том, что Пасха является не только крупным христианским, но и государственным праздником, закрепленным официально. Поскольку само торжество попадает на воскресенье, уже существующий выходной день, то праздничный день отдыха всегда переносится на понедельник. С наступающим!

Напомним,

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